HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Mit internationalen Sportstars der vergangenen Jahrzehnte feiert der fränkische Sportartikelhersteller Puma am Donnerstag sein 75-jähriges Bestehen. Am Firmensitz in Herzogenaurach werden unter anderem die Sprint-Ikone Merlene Ottey (Jamaika), der britische Sprinter Linford Christie, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Ex-Tennisspieler Boris Becker und als Lokalmatador Ex-Fußballer Lothar Matthäus erwartet.

Nach einem Streit mit seinem Bruder Adolf Dassler (Adidas ) hatte sich Firmengründer Rudolf Dassler mit einer Sportschuhfabrik selbstständig gemacht und am 1. Oktober 1948 unter dem Firmennamen Puma ins Handelsregister eintragen lassen. Aus den Nachkriegsanfängen entwickelte sich ein Weltkonzern. Puma setzte im vergangenen Jahr 8,5 Milliarden Euro um./dm/DP/zb