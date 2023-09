FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim - die sogenannte Riedbahn - wird 2024 für fünf Monate gesperrt. Die Deutsche Bahn informiert am diesem Donnerstag (11.00 Uhr) über den Ersatzverkehr während der Streckensperrung. Die Generalsanierung soll am 15. Juli 2024 beginnen und zu Weihnachten beendet sein. Fern- und Güterzüge werden in dieser Zeit teils weiträumig umgeleitet. Busse sollen die bis zu 200 Nahverkehrszüge am Tag ersetzen./sat/DP/zb