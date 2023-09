Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir werden ELTERN. Das ist ja immer eine aufregende Zeit. Und das gilt auch, wenn zwei Zeitschriften sich zusammentun. Näheres weiß Marco Chwalek:Sprecher: Da haben sich zwei gesucht und gefunden, das Apothekenmagazin "Baby und Familie" und die Zeitschrift "ELTERN"..Und aus diesen beiden wird das Magazin Apotheken Umschau "ELTERN". Einiges wurde beibehalten und anderes ist neu erklärt uns Chefredakteurin Tina Haase:O-Ton Tina Haase: 23 Sekunden"Es bleiben zum Beispiel die beliebte Kolumne von Familienexpertin Nora Imlau von ELTERN und die Gesundheitsratgeber und die Maskottchen Jonte und Enny & Mo von BABY & Familie. Im neuen Dossier behandeln wir immer ein Schwerpunktthema. Im aktuellen Heft geht es um den Zustand der Kindermedizin in Deutschland und was dringend verbessert werden muss."Sprecher: Und was kann man sonst noch so im Heft finden?O-Ton Tina Haase: 20 Sekunden"Eine große Rolle spielt das Thema Medizin. Eltern wollen natürlich vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen und zwar so, dass jeder sie gut versteht. Es bietet berührende Geschichten, neue Formate und eine Menge Expertentipps - rund um Familienleben, Kinderzeit und Schwangerschaft."Sprecher: Dann schauen wir uns doch mal das Thema Schwangerschaft an. Wie wird das im Heft behandelt?O-Ton Tina Haase: 23 Sekunden"Wir gehen auf alles ein, was mit der großen Veränderung verbunden ist. Tabus gibt es bei uns nicht. Wer schwanger ist, hat schließlich jede Menge Fragen. Dieses Mal geht es zum Beispiel um die Vorsorge, die digitaler und besser werden soll. Wir haben auch ein Stück im Heft mit Tipps für Schwangere, die selbständig sind. Mutterschutz und Elterngeld sind nämlich für sie eine ziemlich knifflige Angelegenheit."Abmoderation: Das neue Magazin "ELTERN" ist also unterhaltsam und lebensnah, erscheint einmal im Monat und ist in den meisten Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5613535