Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Varta kämpft. Zumindest die Aktie zeigt sich gegen besondere Widerstände am Markt unverändert resilient und kämpft gegen einen weiteren Absturz an den Märkten deutlich an. Die Notierungen sind am Mittwoch mit dem Plus von knapp 4 % unter den aktuell vielbeachteten Titeln die Nr. 1 gewesen. Dies war allerdings auch nötig. Denn in den Tagen zuvor war es für den Speicher-Konzern am Aktienmarkt deutlich abwärts ...

