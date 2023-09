DJ Scholz warnt vor Schlechtreden des Standortes Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einem Schlechtreden des Standorts Deutschland gewarnt und sein Versprechen eines grünen Wirtschaftswunders erneuert. "Schwarzmalerei ärgert mich. Vor lauter Lust an Kassandra-Rufen sollte niemand mutwillig unser Land schlecht reden", sagte Scholz der Wirtschaftswoche. "Es gibt keinen Anlass zu jammern. Wer jammert, bleibt stehen - ich will, dass wir vorankommen." Konkret auf sein früheres Versprechen eines grünen Wirtschaftswunders angesprochen, sagte der Kanzler: "All die Investitionen, die getätigt werden, um unsere Wirtschaft zu modernisieren und klimaneutral zu machen, werden sich bezahlt machen. Ich halte es für durchaus möglich, zu hohen Wachstumsraten zu gelangen."

Zugleich betonte Scholz erneut seine Skepsis beim Industriestrompreis: "Der Kern der meisten Vorschläge lautet: Staatsschulden zu machen, um Industrieunternehmen zu subventionieren, die Gewinne erzielen. Das kann ja wohl nicht die Antwort sein", sagte er. Es wäre zwar zu überlegen, ob es in Einzelfällen eine Unterstützung zur Überbrückung brauche. "Bisher gibt es jedenfalls noch keine Lösung, die alle überzeugt hat. Mich eingeschlossen."

In der Migrationsdebatte äußerte der Bundeskanzler deutliche Kritik an Forderungen nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Die Regierung tue alles, was in ihrer Macht steht. "Eines finde ich aber schwer erträglich: Wenn Politiker mit platten Forderungen wie Obergrenzen durchkommen - ohne konkrete Handlungsvorschläge zu unterbreiten. Mit heißer Luft wird nur die Stimmung im Land aufgeheizt. Auf komplexe Fragestellungen einfache Antworten zu geben, klappt in der Regel nicht", sagte Scholz. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte jüngst eine Integrationsgrenze von 200.000 Flüchtlingen gefordert.

Widerstand signalisierte der Kanzler auch bei den Plänen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für Strafzölle gegen Elektroautos aus China. "Ich bin davon nicht sehr überzeugt, um es höflich auszudrücken", sagte Scholz. "Unser Wirtschaftsmodell sollte sich nicht auf Protektionismus gründen oder verlassen - sondern auf die Attraktivität unserer Produkte", sagte Scholz. Ähnliche Besorgnisse habe es schon gegeben, als die Japaner in den achtziger und Koreaner in den neunziger Jahren auf die Märkte drängten. "Und doch haben wir uns behauptet", betonte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank//kla

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2023 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.