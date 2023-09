Frankfurt, London, New York (ots) -Die globale CEO-Beratung Teneo baut ihr Financial Advisory-Geschäft in Europa signifikant aus. Das Unternehmen gab heute die Übernahme von Herter & Co. bekannt, einer führenden deutschen Beratung für Debt Advisory und Financial Restructuring.Herter & Co. verfügt über ein breites Kundenspektrum in Westeuropa, das von internationalen Großkonzernen und Familienunternehmen bis zu Finanzinvestoren reicht. Das erfahrene Team bietet unabhängige Beratung für alle Fragestellungen und Produktbereiche der Kreditvergabe. Es begleitet Kunden bei der Kreditaufnahme ebenso wie in Phasen finanzieller Restrukturierung. Das umfangreiche Angebot erstreckt sich von syndizierten Krediten über Anleihen bis zum Factoring. Herter & Co. hat sich in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Transaktionen bei großen und mittelständischen Unternehmen einen Namen gemacht.Das Herter & Co.-Team wird Teil des schnell wachsenden Financial Advisory-Geschäfts von Teneo. Firmengründer Marcel Herter wird wie bisher das Team in Deutschland leiten und mit den anderen Geschäftsbereichen von Teneo zusammenarbeiten. Er berichtet an Daniel Butters, CEO Financial Advisory von Teneo. Er wird in enger Partnerschaft mit Felix Schönauer zusammenarbeiten, der Teneos Strategie- und Kommunikationsgeschäft in Deutschland leitet, um das Geschäft in diesem wichtigen Markt weiter auszubauen.Daniel Butters, CEO Financial Advisory bei Teneo: "Wir freuen uns sehr, das Herter-Team bei uns willkommen zu heißen und unser Angebot und die geographische Präsenz in Europa auszubauen. Marcel und das Führungsteam von Herter & Co. haben bei einigen der wichtigsten Transaktionen der vergangenen Jahre erfolgreich beraten. Sie bieten unabhängige Lösungen, die perfekt zu unserer Strategie und unserem Angebot passen. Die Mitarbeiter von Herter und Teneo kennen sich bereits aus verschiedenen Projekten. Gemeinsam verfügen wir nun in Westeuropa über ein einzigartiges Angebot für Capital Advisory sowie den wichtigen Zugang zu den Kapitalmärkten in London und New York."Marcel Herter, Gründungspartner von Herter & Co., sagte: "Wir freuen uns, Teil der Teneo-Familie zu werden. Hinter uns liegen ein großes Wachstum und viele Beratungsmandate bei den größten Transaktionen auf dem deutschen Markt. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und unsere internationale Präsenz zu erweitern. Ich kenne das Teneo-Team seit vielen Jahren und freue mich darauf, in den kommenden Jahren zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen."Felix Schönauer, CEO von Teneo Germany, sagte: "Wir heißen Marcel und seine Kollegen herzlich willkommen. Das Team in Deutschland freut sich sehr über die Erweiterung und darauf, mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten und unser integriertes Angebot weiterzuentwickeln. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ein beeindruckendes Wachstum in Europa verzeichnet - und unser Geschäft in Amsterdam, Berlin, Brüssel, Dublin, Frankfurt und Paris signifikant ausgebaut. Mit der Ergänzung von Herter & Co. können wir fortan eine noch größere Bandbreite globaler Aktivitäten in Deutschland anbieten."Rechtsberater von Teneo waren Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Hengeler Mueller und William Fry. Herter wurde von Orrick Herrington & Sutcliffe LLP beraten.ÜBER TENEOTeneo ist eine globale CEO-Beratung. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen, heute und in Zukunft. Unser Beratungsangebot umfasst strategische Kommunikation, Investor Relations, Kapitalmarkttransaktionen, Restrukturierung, Management- und Risikoberatung, Organisationsdesign, Vorstands- und Führungskräftesuche, Government Affairs und Corporate Governance, ESG und DE&I. In Deutschland ist Teneo mit Büros in Frankfurt am Main und Berlin vertreten.Weitere Informationen zu Teneo finden Sie unter teneo.com.Pressekontakt:FrankfurtFelix Schönauerfelix.schoenauer@teneo.comM: +49 160 53 62 869LondonIain DeyIain.dey@teneo.comM: +44 7976 295906New YorkStephen MeahlStephen.meahl@teneo.comM: +1-917-853-2210Original-Content von: Teneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162651/5613550