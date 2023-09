ams Osram will sich insgesamt 2,25 Mrd. Euro durch eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten sichern. "Schritt für Schritt erfüllen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Als erstes haben wir unsere Strategie für strukturelles Wachstum optimiert. Zudem passen wir unser Halbleiterportfolio an, indem wir uns von unrentablen Geschäften trennen. Außerdem sorgen wir dafür, dass unser Unternehmen effizienter und zuverlässiger wird. Die stabile und nachhaltige finanzielle Aufstellung des Unternehmens bildet nun das Fundament für unser Zukunftsprogramm "Re-establish the Base'", erklärt CEO Aldo Kamper. Die Bezugsrechtsemission über 800 Millionen Euro werden mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...