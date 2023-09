Li-Cycle empfängt lokale Würdenträger, Interessenvertreter und Partner zur offiziellen Eröffnung von Germany Spoke und unterstützt Sachsen-Anhalts Anstrengungen bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung nachhaltiger Lösungen

Aufgrund der Nähe zu wichtigen Batterieproduktionsstätten und Li-Cycle-Kunden ist Sülzetal in Sachsen-Anhalt ein idealer Standort für die erste Spoke-Anlage des Unternehmens in Europa

Die Eröffnung von Germany Spoke stärkt die wachsende Rolle von Li-Cycle als führender nachhaltiger Batterie-Recycler Europas

Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) ("Li-Cycle" oder "Unternehmen"), ein weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von Lithium-Ionen-Batterieressourcen, feierte gestern die Eröffnung seiner ersten europäischen Spoke-Recyclinganlage in Sülzetal bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

Ribbon cutting at Li-Cycle's grand opening event at its Spoke recycling facility in Saxony-Anhalt, Germany. Left to right: Jörg Methner, Mayor, Sülzetal; Isabelle Poupart, Chargée d'Affaires, Canadian embassy to Germany; Dr. Reiner Haseloff, Minister-President of Saxony-Anhalt; Udo Schleif, Li-Cycle Vice-President, Spoke Operations, EMEA; Tim Johnston, Li-Cycle Executive Chair and co-founder; Kathrin Tarricone, Saxony-Anhalt Landtag representative, Chair of the Committee for Economy, Energy, Climate and Environment. (Photo: Business Wire)

Der Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, war bei der offiziellen Eröffnungsfeier von Li-Cycle nach der Inbetriebnahme im August 2023 anwesend. Außerdem empfing Li-Cycle lokale Würdenträger, Mitarbeiter, Interessenvertreter der Gemeinde und Partner und bot Führungen durch die Anlage an.

"Heute ist ein guter Tag für Sachsen-Anhalt", erklärte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff. "Die neue Batterie-Recyclinganlage in Sülzetal ist eine Investition mit Zukunft. Sie ist ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen, effizienten und wettbewerbsfähigen Batterieindustrie. Das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele ist vom erfolgreichen Übergang in die Kreislaufwirtschaft abhängig. Und wir können und müssen unsere Lebensräume umwelt- und klimafreundlich umgestalten."

Ausgestattet mit der patentierten und umweltfreundlichen Spoke-Technologie der "Generation 3" von Li-Cycle ist Germany Spoke dazu in der Lage, alle Arten von Lithium-Ionen-Batterieabfällen direkt zu verarbeiten, einschließlich kompletter Batterien aus Elektrofahrzeugen. Eine vorherige Entladung, Zerlegung oder thermischen Behandlung ist dabei nicht notwendig. Eine Hauptlinie ist bereits voll in Betrieb, und eine zweite parallele Linie soll Ende 2023 den Betrieb aufnehmen. Jede Hauptlinie verfügt über eine Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr. Mit der geplanten Kapazität von weiteren 10.000 Tonnen wird die Anlage voraussichtlich eine Gesamtverarbeitungskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr bereitstellen. Damit ist Germany Spoke eine der größten Anlagen im derzeitigen Portfolio von Li-Cycle und eine der größten Anlagen ihrer Art in Europa.

Die zentrale Lage in der Nähe wichtiger Batteriefertigungsstandorte und Li-Cycle-Kunden, die fördernde Industriepolitik und die Unterstützung durch lokale Interessengruppen und Gemeinden machen Sülzetal zu einem idealen Standort für die Spoke-Anlage. Deutschland ist auch der größte Markt für Abfälle aus der Batterieproduktion und für Altbatterien aus Lithium-Ionen-Batterien in Europa. Germany Spoke beschäftigt derzeit etwa 60 Mitarbeiter und wird Bedeutung der Region in der Umwelttechnologiebranche weiter stärken.

"Es war ein besonderer Moment, die offizielle Eröffnung der ersten europäischen Spoke-Anlage von Li-Cycle zusammen mit wichtigen Interessengruppen zu feiern", berichtet Tim Johnston, Executive Chair und Mitbegründer von Li-Cycle. "Germany Spoke stärkt unsere Rolle als weltweiter Marktführer bei Batterierecycling und Ressourcenrückgewinnung, und wir freuen uns darauf, unseren globalen Expansionskurs fortzusetzen, um regionale und nachhaltige geschlossene Batterielieferketten aufzubauen. Unsere wachsende Präsenz in Europa trägt dazu bei, eine umweltfreundliche Rohstoffquelle zu erschließen, um den Übergang des Kontinents in die Elektromobilität zu unterstützen."

Richard Storrie, President EMEA bei Li-Cycle, fügt an: "Das Land Sachsen-Anhalt ist der ideale Standort für unsere erste europäische Recyclinganlage, und wir freuen uns, diesen Meilenstein gemeinsam mit Vertretern aus der Region zu feiern. Unser erster Spoke-Standort in Europa unterstützt unseren wachsenden Kundenstamm in Deutschland, dem größten Batteriemarkt des Kontinents. Wir werden gemeinsam mit den Menschen in Sachsen-Anhalt für eine saubere Energiezukunft arbeiten."

Als erste Li-Cycle-Anlage dieser Art außerhalb Nordamerikas unterstreicht Germany Spoke die Fähigkeit des Unternehmens, seine hochgradig skalierbaren und patentgeschützten Technologien weltweit einzusetzen. Li-Cycle plant weitere europäische Spokes in Frankreich und Norwegen. Die Spokes von Li-Cycle produzieren ein Zwischenprodukt die "schwarze Masse", die zahlreiche wertvolle Batteriematerialien wie Lithium, Nickel und Kobalt enthält.

Li-Cycle plant, die in seinem Netzwerk aus Spoke-Anlagen produzierte schwarze Masse an seinen Hub-Standorten zu verarbeiten. Die erste Hub-Anlage des Unternehmens in Rochester, US-Bundesstaat New York, soll Ende 2023 in Betrieb gehen und bis zu 35.000 Tonnen schwarze Masse pro Jahr verarbeiten. Li-Cycle hat außerdem Pläne für die Einrichtung eines zweiten Hub-Standorts in Europa angekündigt. In Zusammenarbeit mit Glencore will Li-Cycle einen Teil des bestehenden Glencore-Metallurgiekomplexes in Portovesme, Italien, umnutzen, um eine neue Hub-Anlage (der "Portovesme-Hub") zu eröffnen. Phase 1 des Portovesme-Hubs soll in der ersten Jahreshälfte 2024 mit der Verarbeitung schwarzer Masse starten und die Produktion von Lithiumkarbonat sowie von Nickel und Kobalt ermöglichen. In Phase 2 wird der Portovesme-Hub den Vollbetrieb aufnehmen und voraussichtlich eine der größten Quellen für nachhaltig recycelte Batteriematerialien in Europa werden.

Über die Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE: LICY) ist ein führendes globales Lithium-Ionen-Batterie-Rückgewinnungsunternehmen und Nordamerikas größter reiner Lithium-Ionen-Batterie-Recycler mit einer rasch wachsenden Präsenz in Europa. Im Jahr 2016 gegründet und mit größeren Kunden und Partnern rund um den Globus gewinnt Li-Cycle kritische batterietaugliche Materialien zurück, um eine inländische geschlossene Batterie-Lieferkette für eine saubere Energiezukunft zu schaffen. Das Unternehmen nutzt seine innovativen, nachhaltigen und patentierten Spoke Hub Technologies, um eine sichere, skalierbare und kundenorentierte Lösung für das Recycling aller unterschiedlichen Arten von Lithium-Ionen-Batterien zur Verfügung zu stellen.

Unsere Spoke Hub Technologies basieren auf einem hydrometallurgischen Verfahren, das eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative zur pyrometallurgischen Verarbeitung und zu herkömmlichen Abbaumethoden darstellt. In unseren Vorverarbeitungsanlagen unseren Spokes recyceln wir Produktionsabfälle aus der Batterieherstellung und Altbatterien, um daraus schwarze Masse herzustellen, eine pulverförmige Substanz, die mehrere wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt enthält. In unseren Hubs, den Nachverarbeitungsanlagen, werden wir die schwarze Masse zu wichtigen Materialien für Batterien verarbeiten, darunter Lithiumcarbonat, Nickelsulfat und Kobaltsulfat. Weitere Informationen finden Sie unter https://li-cycle.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, im Sinne von Abschnitt 21 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "der Überzeugung sein", "werden", "fortsetzen", "voraussichtlich", "erwarten", "schätzen", "potenziell", "künftig", "abzielen" oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen zu historischen Fakten sind, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Erwartung, dass Germany Spoke die Rolle Sachsen-Anhalts bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung nachhaltiger Lösungen unterstützen wird und dass sie die wachsende Stellung von Li-Cycle als führender nachhaltiger Batterie-Recycler in Europa stärken wird; die Erwartung, dass Germany Spoke zu einer nachhaltigen, effizienten und wettbewerbsfähigen Batterieindustrie beitragen wird; den voraussichtlichen Zeitplan für die Inbetriebnahme der zweiten parallelen Linie von Germany Spoke, die geplanten zusätzlichen Nebenkapazitäten und die voraussichtliche Gesamtverarbeitungskapazität der Anlage; die Erwartung, dass Germany Spoke die Rolle der Region in der sauberen Technologiebranche weiter stärken wird; die Pläne für eine weitere globale Expansion zum Aufbau lokaler und nachhaltiger geschlossener Batterielieferketten; die Erwartung, dass Germany Spoke den wachsenden Kundenstamm von Li-Cycle in Deutschland unterstützen wird; die Pläne für zusätzliche europäische Spokes in Frankreich und Norwegen; die Pläne von Li-Cycle, die in seinem Spoke-Netzwerk produzierte schwarze Masse in seinen Hub-Anlagen zu verarbeiten; der erwartete Zeitplan für die Inbetriebnahme des Rochester Hubs und seine erwartete Verarbeitungskapazität; und die Pläne für den Portovesme Hub, in Partnerschaft mit Glencore, einschließlich der Pläne für Phase 1 und Phase 2 des Projekts. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich des Zeitplans, des Umfangs und der Kosten von Li-Cycle-Projekten, der Verarbeitungskapazität und der Produktion von Li-Cycle-Anlagen, der Fähigkeit von Li-Cycle, Rohstoffe zu beschaffen und das Risiko in der Lieferkette zu managen, der Fähigkeit von Li-Cycle, die Recyclingkapazität und -effizienz zu steigern, der Fähigkeit von Li-Cycle, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, der Fähigkeit von Li-Cycle, wichtiges Personal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Zulieferunternehmen und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; wirtschaftliche Rahmenbedingungen; Währungskurse und Zinssätze; Vergütungskosten und Inflation. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen oder Annahmen als richtig erweisen, und infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen dem Leser helfen, bestimmte zentrale Bestandteile der derzeitigen Vorgaben, Ziele, strategischen Prioritäten, Erwartungen und Pläne von Li-Cycle zu verstehen und sich besser mit dem Umfeld vertraut zu machen, in dem Li-Cycle Geschäfte tätigt bzw. den Betrieb aufnehmen möchte. Die Leser seien darauf hingewiesen, dass diese Informationen nicht für andere Zwecke geeignet sind. Investoren sollten sie nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten verstehen und sich nicht in diesem Sinne auf sie verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle von Li-Cycle liegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Li-Cycle ist der Ansicht, dass diese Risiken und Ungewissheiten unter anderem die folgenden umfassen: Li-Cycle ist nicht in der Lage, Lithium-Ionen-Batterien und Schrott aus der Lithium-Ionen-Batterieproduktion wirtschaftlich und effizient zu beschaffen, wiederzugewinnen und zu recyceln sowie die schwarze Masse von Dritten zu verwerten und die Marktnachfrage nach einer umweltfreundlichen, geschlossenen Lösung für Produktionsabfälle und Lithium-Ionen-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu befriedigen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, seine globale Wachstumsstrategie rechtzeitig oder überhaupt erfolgreich umzusetzen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, zukünftiges globales Wachstum effektiv zu managen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, den Rochester Hub und sein Spoke-Netzwerk rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets zu entwickeln, oder dass diese Projekte die Erwartungen hinsichtlich ihrer Produktivität oder der Spezifikationen ihrer Endprodukte nicht erfüllen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, die Recyclingkapazität und -effizienz wesentlich zu steigern; Li-Cycle könnte sich an strategischen Transaktionen, einschließlich Akquisitionen, beteiligen, die das Geschäft stören, zu einer Verwässerung der Aktionäre führen, die finanziellen Ressourcen reduzieren, zur Aufnahme von Schulden führen oder sich als nicht erfolgreich erweisen könnten; eine oder mehrere der derzeitigen oder zukünftigen Anlagen von Li-Cycle werden nicht betriebsbereit, haben Kapazitätsengpässe oder der Betrieb wird gestört; zusätzliche Mittel, die zur Deckung des Kapitalbedarfs von Li-Cycle in der Zukunft erforderlich sind, stehen Li-Cycle nicht zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht zur Verfügung, wenn das Unternehmen sie benötigt; Li-Cycle erwartet, dass erhebliche Ausgaben anfallen werden und dass das Unternehmen möglicherweise keine Rentabilität erreichen oder aufrechterhalten kann; Probleme bei der Handhabung von Lithium-Ionen-Batteriezellen, die zu einer geringeren Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien führen oder den Betrieb von Li-Cycle beeinträchtigen; Li-Cycle ist nicht in der Lage, die Lieferverpflichtungen für Rohstoffe aufrechtzuerhalten und zu erhöhen sowie neue Kunden und Abnahmevereinbarungen zu gewinnen; ein Rückgang der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen oder ein Rückgang der Unterstützung von Regierungen für "grüne" Energietechnologien; sinkende Benchmark-Preise für die in den Li-Cycle-Produkten enthaltenen Metalle; Änderungen des Volumens oder der Zusammensetzung der in den Anlagen von Li-Cycle verarbeiteten Rohstoffe; die Entwicklung einer alternativen chemischen Zusammensetzung von Lithium-Ionen-Batterien oder alternativen Batterietypen; die Einnahmen von Li-Cycle für den Rochester Hub stammen in erheblichem Maße von einem einzigen Kunden; die Versicherungen von Li-Cycle decken möglicherweise nicht alle Verbindlichkeiten und Schäden ab; Li-Cycle verlässt sich in hohem Maße auf die Erfahrung und das Fachwissen seines Managements; Li-Cycle verlässt sich bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf externe Berater; Li-Cycle ist nicht in der Lage, seine Recyclingprozesse so schnell abzuschließen, wie es die Kunden verlangen; Li-Cycle unterliegt dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Verfahren; Li-Cycle ist nicht in der Lage, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; Erhöhungen der Einkommenssteuersätze, Änderungen der Einkommenssteuergesetze oder Unstimmigkeiten mit Steuerbehörden; erhebliche Schwankungen der Betriebs- und Finanzergebnisse von Li-Cycle von einem Zeitraum zum anderen aufgrund von Schwankungen der Betriebskosten und anderer Faktoren; Wechselkursschwankungen, die zu einem Rückgang der ausgewiesenen Umsätze und Nettoerträge führen könnten; ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, wie z. B. die Folgen der weltweiten COVID-19-Pandemie; Naturkatastrophen, ungewöhnlich ungünstige Wetterbedingungen, Ausbruch von Epidemien oder Pandemien, Cybervorfälle, Boykotte und geopolitische Ereignisse; Versäumnis, das geistige Eigentum von Li-Cycle zu schützen oder durchzusetzen; Li-Cycle könnte Ansprüchen Dritter in Bezug auf geistige Eigentumsrechte ausgesetzt sein; Versäumnis von Li-Cycle, die festgestellten wesentlichen Schwachstellen in der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung wirksam zu beheben, oder wenn es Li-Cycle nicht gelingt, eine angemessene und wirksame interne Kontrolle der Finanzberichterstattung zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Li-Cycle sowie die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen beruhen, werden in den Abschnitten "Risk Factors" und "Key Factors Affecting Li-Cycle's Performance" und an anderer Stelle in seinem Jahresbericht auf Formular 20-F beschrieben, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und der Ontario Securities Commission in Kanada eingereicht wurde. Aufgrund dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen.

Li-Cycle übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzung von Li-Cycle zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

