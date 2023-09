Alation erhielt die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium Data Governance Management und wurde für seinen intelligenten, föderierten Governance-Ansatz ausgezeichnet, der es jedem im Unternehmen ermöglicht, die benötigten Daten zu finden, zu nutzen und ihnen zu vertrauen

REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 28, 2023, das Data Intelligence-Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass es im The Forrester Wave: Data Governance Solutions, Q3 2023-Bericht als führend eingestuft worden ist. Die Studie identifiziert, analysiert und bewertet sieben führende Anbieter von Produkten mit Data-Governance-Funktionen. Dem Bericht zufolge ist "Alation mit seinem intelligenten, föderierten Governance-Ansatz führend".



"Unternehmen streben danach, datengesteuert zu werden und die Generative KIzu nutzen. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Unternehmen Data-Governance-Programme richtig einsetzen", so Satyen Sangani, CEO und Mitbegründer von Alation. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Data Intelligence-Plattform zukunftssicher ist. Alation ermöglicht es Unternehmen, ihre komplexe, sich weiterentwickelnde Datenlandschaft zu bewältigen, indem es die Datenakzeptanz fördert, Kunden in die Lage versetzt, den Wert ihres Datenbestands zu messen, und eine Gemeinschaft mit ähnlichen Kunden aufbaut. Wir tun dies mit einer großartigen Architektur und modernster Technologie, einschließlich mehrerer KI-gestützter Funktionen. Wir glauben, dass unsere führende Position im Forrester-Bericht unsere Vision, unseren föderalen Governance-Ansatz und unsere Fähigkeit, eine Kultur des Datenzugangs bei den Kunden zu fördern, bestätigt."

Im Bericht heißt es in Bezug auf die bewerteten Unternehmen: "Das Angebot von Alation hebt sich durch die Kombination starker technischer Fähigkeiten im Bereich des maschinellen Lernens (ML) und intelligenter Asset-Klassifizierungsfähigkeiten mit einem obsessiven Fokus auf Kollaborationstools und Datenbewertungsmodelle ab." Im Bericht wird außerdem festgestellt, dass sich die Roadmap des Unternehmens "auf die KI-gestützte Automatisierung der Richtlinienverwaltung, verbesserte Arbeitsabläufe und Analysefunktionen sowie eine handlungsfähige und kollaborative End-to-End-Übersicht konzentriert."

"Referenzkunden berichten von einem hohen Zufriedenheitsgrad mit der Fähigkeit der Lösung, ein flexibles föderiertes Governance-Modell auf technischer und geschäftlicher Ebene zu ermöglichen und gleichzeitig den Governance-Verantwortlichen zu helfen, den greifbaren Wert ihrer Programme im gesamten Unternehmen nachzuweisen. Alation eignet sich hervorragend für Käufer, die nach erstklassigen Datenerfassungs- und katalogisierungsfunktionen, begleitet von leistungsstarken Data-Lineage-und Kooperationstools suchen", heißt es im Forrester-Forschungsbericht.

Alle Anbieter wurden anhand von 29 Kriterien bewertet und in drei übergeordnete Kategorien eingeteilt: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Alation erhielt die höchstmögliche Punktzahl in 12 Kriterien, einschließlich Data Governance Management in der Kategorie "Aktuelles Angebot" sowie die höchstmögliche Bewertung unter allen Anbietern in der Kategorie "Strategie".

Lesen Sie unseren Blog, um mehr zu erfahren: Alation wird in The Forrester Wave: Data Governance Solutions, Q3 2023, als führend eingestuft

The Forrester Wave: Data Governance Solutions, Q3 2023 ist jetzt zum Download verfügbar: https://www.alation.com/forrester-wave-data-governance-2023/.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen und ermöglicht Self-Service-Analysen, Cloud-Transformationund Data Governance. Mehr als 500 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau einer Datenkulturund bei der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces in Tech und Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com.

