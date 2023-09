DJ Volkswagen: IT-Störung behoben, Produktion läuft wieder an

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen kann nach der massiven Netzwerkstörung die Produktion wieder hochfahren. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", sagte ein Sprecher des Konzerns gegenüber Dow Jones Newswires. Die betroffenen Anwendungen würden aktuell wieder hochgefahren. "Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen" ergänzte er. Einzelne Systeme könnten in einer Übergangsphase noch beeinträchtigt sein.

Die Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg hatte sich auf die fahrzeugproduzierenden Werke ausgewirkt. Betroffen war Medienberichten zufolge auch die Produktion bei Audi. "Es gibt weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde", so der VW-Sprecher am Donnerstag weiter

September 28, 2023

