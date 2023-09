DJ Nordex erhält Aufträge über 135 MW in Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat den Zuschlag für die Lieferung und Errichtung von 20 Turbinen der Delta4000-Serie für zwei Projekte über 135 Megawatt in Italien bekommen. Die Aufträge umfassten auch jeweils einen zehnjährigen Wartungsvertrag, wie Nordex am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Parks sollen in der Region Apulien entstehen. Nordex liefert und errichtet die Anlagen ab Sommer 2024.

