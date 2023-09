© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Wall-Street-Analysten sehen die Zukunft der US-Aktien sehr optimistisch und rechnen mit einem Anstieg des S&P 500 über 5000 Punkte. Für welche Aktien sie die besten und die schlechtesten Chancen sehen.

Abgesehen von einer Handvoll hochkarätiger Technologiewerte sind die US-Aktien im Jahr 2023 praktisch unverändert. In den ersten acht Monaten des Jahres entfielen drei Viertel der Gewinne beim S&P 500 Index auf nur sieben Unternehmen, die so genannten "Magnificent Seven": Apple, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia und den Facebook-Konzern Meta.

Von einer Rallye auf breiter Ebene kann also eigentlich keine Rede sein. Dennoch bleiben die Analysten an der Wall Street so optimistisch wie eh und je. Eine Analyse ihrer Prognosen für die Performance einzelner Aktien in den nächsten zwölf Monaten zeigt, dass sie für diesen Zeitraum mit einem Plus des Leitindex von 19 Prozent rechnen, wie aus einer Analyse von John Butters von FactSet hervorgeht.

"Am 21. September lag das Bottom-up-Kursziel für den S&P 500 bei 5152,11, was 19,0 Prozent über dem Schlusskurs von 4330,00 lag", sagte Butters in seiner Notiz. Um diese Prognosen zu erreichen, müsste der S&P 500 erstmals in der Geschichte die 5000-Marke durchbrechen.

Auf Sektorebene erwarten die Anleger mit einem prognostizierten Zuwachs von 22,8 Prozent den größten Anstieg in der Informationstechnologie. An zweiter Stelle folgen zyklische Konsumgüter mit einem prognostizierten Zuwachs von 22,7 Prozent, gefolgt von Immobilien mit einem Anstieg von 22,6 Prozent. Am anderen Ende der Gewinnerliste sehen die Analysten die Energieaktien mit einem Plus von lediglich 10,7 Prozent als Schlusslicht. Etwas besser halten sich Versorger mit 14,2 Prozent Zuwachs und die Finanzwerte mit plus 15,1 Prozent.

Der Optimismus der Wall-Street-Analysten basiert auf ihrer Erwartung, dass die Unternehmensgewinne im Kalenderjahr 2024 um durchschnittlich 12,2 Prozent steigen. Diese hochgesteckten Erwartungen stehen allerdings im starken Kontrast zu der Entwicklung in den vergangenen drei Quartalen, als die Gewinne im Vorjahresvergleich zurückgegangen sind.

Da diese Schätzungen für den S&P 500 auf einer Gesamtheit der Prognosen von Analysten für einzelne Aktien basieren, konnte Butters die zehn Aktien aufschlüsseln, bei denen die Wall Street am optimistischsten ist. Ebenfalls angeführt werden die zehn Aktien, bei denen die Wall Street davon ausgeht, dass sie sich in den nächsten zwölf Monaten am schwächsten entwickeln werden.

Die zehn größten Gewinner:

Unternehmen Name prognostizierter Kursgewinn in % SolarEdge Technologies 112,8% Insulet Corp 75,1% DexCom 68,4% FMC Corp 67,6% United Airlines 67,1% Moderna 66,6% ResMed 65,4% Etsy 63,4% Alaska Air 62,5% MGM Resorts 60,7%

Die zehn größten Verlierer:

Unternehmen Name prognostizierter Kursverlust in % Expeditors International of Washington 5,3% Tyson Foods 3,9% Consolidated Edison 3,1% Robert Half 2,1% Amgen 2,0% Progressive Corp 1,7% IBM 1,6% AON 0,9% Seagate Technologies 0,7% Cboe Global Markets 0,2%

Seit Anfang August haben die US-Aktien klare Verluste verzeichnet. Verantwortlich für den Ausverkauf wurden vor allem die steigenden Bond-Renditen gemacht. Hinzu kommen die Bedenken wegen der Wirtschaft in China und der drohende Shutdown der US-Regierung am 1. Oktober.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

