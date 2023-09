Die aktuell längste Serie: Aurelius mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.97%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Mittwoch Palantir mit 6,38% auf 14,85 (125% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,75% - es war der 4. Tagessieg 2023, Rang 11 im BSN Watchlist) vor Dialight mit 5,76% auf 2,02 (0% Vol.; 1W -0,98%) und Varta AG mit 5,42% auf 17,98 (47% Vol.; 1W -6,40%). Die Tagesverlierer: Deutsche Wohnen mit -5,57% auf 21,02 (128% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,23%), European Lithium mit -5,41% auf 0,04 (132% Vol.; 1W -2,33%), PostNL mit -4,78% auf 1,97 (72% Vol.; 1W -10,29%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (37791,02 Mio.), Microsoft ...

