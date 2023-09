Ams Osram will 2,25 Milliarden Euro frisches Geld beschaffenKomax Gruppe strebt 2028 über CHF 1 Milliarde Umsatz und ein EBIT von über CHF 120 Millionen an Schott Pharma Börsengang: Ausgabepreis auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt Moody's bestätigt Baa3-Rating von MTU - Ausblick stabil Nordex erhält Aufträge über 135 MW in Italien Qiagen meldet in Nachhaltigkeitsbericht 2022 Fortschritte bei ESG-Zielen Veganz mit signifikanter Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2023 VW: IT-Fehler behoben - Produktion läuft wieder an Volkswagen kämpft auf dem US-Markt mit Problemen beim Absatz. Zweifel an US-Jahreszielen (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen ...

