REYKJAVÍK, Island (ots/PRNewswire) -TARAMAR, eine bahnbrechende Kraft im Bereich der Hautpflege-Innovation, stellt stolz seinen neuesten Durchbruch vor: die Reinigungsbehandlung. Diese revolutionäre Hautpflegelösung macht sich die außergewöhnlichen verjüngenden Eigenschaften von isländischem Seetang zunutze und ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung durch unser Expertenteam.Das Herzstück der Reinigungsbehandlung ist NoTox®, eine von TARAMAR entwickelte innovative Technologie, welche die starken hautverjüngenden Eigenschaften dieses ozeanischen Wunders extrahiert. Das Ergebnis ist der Arctic Complex®, eine proprietäre Mischung, die die unglaublichen Eigenschaften von organischem Seetang nicht nur bewahrt, sondern auch verstärkt und so ein transformatives Erlebnis bietet, das Ihren Teint strahlend und revitalisiert aussehen lässt.Die Reinigungsbehandlung ist mehr als ein reines Reinigungsmittel. Es wurde in strengen, unabhängigen Tests an Frauen getestet und erzielte bemerkenswerte Ergebnisse wie eine stärkere Ausstrahlung, eine milde Entgiftung und eine straffere, hydratisierte Haut mit einer schönen Farbe. Dieses Produkt ist ein Beispiel für unser unermüdliches Engagement, wie wir mit Hautwirkstoffen aus Meerespflanzen des Atlantischen Ozeans Glanz und Reinheit hervorbringen können.Dr. Marteinsdóttir (Rúna), Professorin an der Universität von Island und visionäre Gründerin von TARAMAR, erzählt von ihrer Inspiration: "Als ich 'Die Geisha' sah, bewunderte ich die glatte, makellose Haut der Hauptdarstellerin und fragte mich, wie ich diesen Effekt nachahmen könnte, indem ich nur sichere und natürliche bioaktive Substanzen verwende - kein Make-up und keine giftigen Chemikalien wie Füllstoffe und Farben." Ausführliche Forschungen über Seetang führten Rúna zur Identifizierung von mindestens zwei bestimmten Seetangarten mit bemerkenswerten hautglättenden und kollagenverstärkenden Fähigkeiten, die zu einem straffen, gelifteten Aussehen und einer gleichmäßigen Textur und Tonus führen. Durch die Kombination dieser Extrakte mit luxuriösen Bio-Ölen und einem leistungsstarken, hautpflegenden Ester entstand die Reinigungsbehandlung von TARAMAR.Die Wirksamkeit der Reinigungsbehandlung wurde von einem unabhängigen französischen Labor, Dermscan, getestet. Bei diesem wissenschaftlichen Test trugen 35 Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren das Serum 84 Tage lang 2x täglich auf ihre Gesichtshaut auf.Die Ergebnisse sind eindeutig:- Erhöhung der Hautfestigkeit um 7 %- Erhöhung der Hydrationsrate um 6-11 %- Signifikante Entgiftungseffekte (Abnahme der Olivenfarbe)- Signifikante Zunahme der Homogenität (gleichmäßiger Teint, nach 56 Tagen)- Signifikante Verbesserung der Ausstrahlung und der Leuchtkraft (nach 28 Tagen)- Signifikante Verbesserung der Feinheit der Hauttextur (nach 84 Tagen)- Signifikante Verbesserung der Farben Beige und Rosa (nach 28 Tagen)- Signifikanter Rückgang der Rötungen (nach 28 Tagen)