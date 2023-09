DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfests geschlossen - bis einschließlich Dienstag.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfests geschlossen. In China ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests.

TAGESTHEMA

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) droht mit einer Ausweitung ihrer Streiks am Freitag, sollten keine wesentlichen Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Detroiter Autoherstellern erreicht werden. Ein Gewerkschaftsvertreter sagte, man werde am Freitag um 10 Uhr Ortszeit neue Streikziele festlegen und mittags mit den Arbeitsniederlegungen beginnen, falls die Verhandlungsführer bei laufenden Gesprächen nicht vorankämen. In der vergangenen Woche hatte die UAW den Streik über drei Montagewerke - eines in jedem Unternehmen - hinaus auf 38 Teilevertriebszentren im Besitz von GM und Stellantis ausgeweitet. Die Gewerkschaft hatte Ford vor weiteren Arbeitsniederlegungen bewahrt und darauf hingewiesen, bei Ford mache man in den Gesprächen Fortschritte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 201.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.320,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.765,00 +0,2% Nikkei-225 31.953,53 -1,3% Hang-Seng-Index 17.434,98 -1,0% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.111,95 +0,1% S&P/ASX 200 7.026,60 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)--Zum starken Minus in Tokio trägt laut Händlern bei, dass einige Aktien ex Dividende gehandelt werden, was sich negativ auf die Indexberechnung auswirkt. So verlieren unter anderem Softbank Group 1,9, Daiwa Securities 1,8 und Astellas Pharma 3,9 Prozent. Ansonsten seien die Belastungsfaktoren die gleichen wie zuletzt auch, allen voran die weiter steigenden Marktzinsen. In den USA wurden erneut die höchsten Niveaus seit 2007 erreicht. In Schanghai dürfte die Stimmung etwas gestützt werden von der jüngsten Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank für die Konjunktur. In Seoul haben die Ernte-Dank-Feiertage begonnen. Sie dauern bis einschließlich Dienstag, dort wird also nicht gehandelt. Aktien von Ölunternehmen sind mit den weiter steigenden Ölpreisen gesucht. Inpex verteuern sich in Tokio um gut 2 Prozent, ebenso Woodside in Sydney. CNOOC legen in Hongkong gegen den schwachen Markt um 0,7 Prozent zu. Gesprächsthema in Hongkong ist wieder der hoch verschuldete Immobilienriese China Evergrande. Dessen Aktie wurde erneut vom Handel ausgesetzt, einen Monat nachdem nach einem 17-monatigen Handelsstopp der Handel wieder aufgenommen worden war. Bloomberg hatte am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass der Evergrande-Vorsitzende Hui Ka Yan unter Polizeikontrolle gestellt worden sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Evergrande liquidiert werde, sei nun höher, so IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong. Immobilienaktien wie Country Garden (-3,3%) oder Longfor (-2,7%) geben vor diesem Hintergrund weiter nach. Für die Aktie des im Immobiliensektor stark engagierten Beteiligungsunternehmens CIFI Holdings geht es nach dem 60-Prozent-Absturz am Mittwoch um weitere knapp 10 Prozent südwärts.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology gaben um 3,6 Prozent nach, nachdem der Chiphersteller mit seinem Ausblick nicht überzeugen konnte. Die Zahlen für das abgeschlossene vierte Geschäftsquartal waren nah an den Erwartungen ausgefallen, im Vergleich zum Vorjahr rutschte Micron tief in die Verlustzone. Für H.B. Fuller ging es um 1,6 Prozent nach unten. Der Klebstoffhersteller hatte seine Gewinnausblickspanne für das dritte Quartal nach unten eingeengt. Peloton Interactive schnellten um fast 16 Prozent nach oben, Lululemon stiegen um 0,8 Prozent, nachdem die beiden Unternehmen eine Partnerschaft unterzeichnet hatten. Sie geben damit ihre Bestrebungen auf, in das Revier des jeweils anderen einzudringen. HP verbilligten sich um 1,5 Prozent. Das Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway hatte mitgeteilt, jüngst 4,6 Millionen Aktien des Druckerherstellers verkauft zu haben. Für Worthington Industries ging es nach durchwachsen ausgefallenen Quartalszahlen um 2,2 Prozent südwärts. Der Forstwirtschaftskonzern Weyerhaeuser senkte seinen Ausblick für zwei Geschäftssegmente. Der Kurs kam darauf um 1,4 Prozent zurück.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.550,80 -0,2% -68,08 +1,2% S&P-500 4.274,62 +0,0% 1,09 +11,3% Nasdaq-Comp. 13.092,85 +0,2% 29,24 +25,1% Nasdaq-100 14.580,16 +0,2% 34,33 +33,3% Mitwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 908 Mio 834 Mio Gewinner 1.553 452 Verlierer 1.341 2.482 unverändert 86 64

Behauptet - Im Handelsverlauf rutschten die Börsen zeitweise deutlich ins Minus ab, erholten sich davon aber wieder. Die Anleger beschäftigten sich weiterhin mit den Auswirkungen einer längeren Phase erhöhter Zinsen und den potenziellen wirtschaftlichen Folgen - am Anleihemarkt schossen die Renditen weiter nach oben. Auch der drohende Haushaltsstopp bremste. OpenAI, das zu 49 Prozent Microsoft gehört, plant offenbar den Verkauf bestehender Aktien und will dabei seine Bewertung deutlich erhöhen. Das KI-Startup hinter dem Chatbot ChatGPT strebe eine Bewertung von 80 bis 90 Milliarden US-Dollar an, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Microsoft stiegen um 0,2 Prozent. Costco Wholesale (+1,9%) profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen. Der Möbelhersteller Millerknoll erhöhte die Gewinnprognose. Die Aktie machte einen Kurssprung um 28 Prozent. Hayward Holdings (+8,0%) profitieren von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-Smallcap-600-Index.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,14 +1,0 5,13 72,2 5 Jahre 4,69 +7,6 4,62 69,2 7 Jahre 4,68 +8,0 4,60 71,2 10 Jahre 4,61 +7,3 4,54 73,1 30 Jahre 4,72 +4,3 4,68 75,0

Die Anleiherenditen stiegen erneut deutlich auf dem bereits erreichten 16-Jahreshoch und preisten weiter die Erwartung ein, dass die Zinsen für länger erhöht bleiben dürften. Dazu trugen auch die weiter steigenden Ölpreise bei, die die Inflation befeuern dürften.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD EUR/USD 1,0507 +0,0% 1,0506 1,0565 -1,8% EUR/JPY 156,92 -0,0% 156,99 157,51 +11,8% EUR/GBP 0,8654 -0,0% 0,8656 0,8701 -2,2% GBP/USD 1,2142 +0,0% 1,2138 1,2143 +0,4% USD/JPY 149,35 -0,1% 149,49 149,08 +13,9% USD/KRW 1.355,81 -0,6% 1.364,50 1.352,55 +7,4% USD/CNY 7,3082 +1,6% 7,1920 7,3045 +5,9% USD/CNH 7,3121 -0,1% 7,3221 7,3092 +5,6% USD/HKD 7,8271 +0,1% 7,8209 7,8208 +0,2% AUD/USD 0,6375 +0,4% 0,6352 0,6378 -6,4% NZD/USD 0,5945 +0,4% 0,5922 0,5933 -6,4% Bitcoin BTC/USD 26.409,94 +0,6% 26.262,08 26.247,40 +59,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war weiter gesucht, gestützt von den steigenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Dazu habe der drohende "Shutdown" in den USA die Anleger in den Dollar getrieben, weil der als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gelte, hieß es von Marktteilnehmern.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,54 93,68 +0,9% +0,86 +15,3% Brent/ICE 97,34 96,55 +0,8% +0,79 +18,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen kräftig um rund 3,5 Prozent und erreichten neue Jahreshochs. Jüngster Treiber waren deutlich gesunkene US-Ölvorräte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,18 1.875,17 +0,1% +2,01 +2,9% Silber (Spot) 22,53 22,53 +0,0% +0,01 -6,0% Platin (Spot) 894,80 892,00 +0,3% +2,80 -16,2% Kupfer-Future 3,64 3,64 +0,1% +0,00 -4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab erneut nach, diesmal um 1,3 Prozent. Die weiter steigenden Marktzinsen sorgten dafür, dass Anleger vermehrt Anleihen den Vorzug vor dem keine Zinsen abwerfenden Gold geben. Auch der erneut festere Dollar bremste die Goldnachfrage, weil dadurch das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollaraum teurer wird.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

NORDKOREA

hat seinen Status als Atomwaffenmacht in der Verfassung verankert. "Die Politik zum Aufbau von Atomwaffen in der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde als Grundgesetz des Staates verankert, das niemand missachten darf", sagte Machthaber Kim Jong Un.

CITIGROUP/HSBC

Die Citigroup verhandelt offenbar über den Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in China an HSBC. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, könnte die Transaktion kommenden Monat bekanntgegeben werden. Die US-Großbank hatte bereits 2021 erklärt, ihr Privatkundengeschäft im Ausland zurückfahren zu wollen, der Rückzug aus China wurde im vergangenen Jahr angekündigt. HSBC wollte keine Stellungnahme abgeben, hatte aber vor zwei Jahren erklärt, in den kommenden fünf Jahren mehr als 3,5 Milliarden Dollar für den Aufbau des asiatischen Vermögensverwaltungsgeschäfts ausgeben zu wollen.

MICRON

hat im vierten Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 1,43 Milliarden Dollar verzeichnet, gegenüber einem Nettogewinn von 1,49 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte Verlust belief sich auf 1,07 Dollar je Aktie. Der Umsatz fiel von 6,64 Milliarden auf 4,01 Milliarden. Analysten hatten einen Verlust von 1,15 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,95 Milliarden Dollar erwartet. Für das erste Geschäftsquartal erwartet Micron einen Verlust von 1,14 bis 1,00 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 4,2 bis 4,6 Milliarden Dollar. Analysten kalkuliertenb bislang mit minus 0,88 Dollar je Anteilsschein bei einem Umsatz von 4,24 Milliarden.

SONY

Die Spielesparte Sony Interactive Entertainment bekommt einen neuen Chef. Jim Ryan geht im März in Rente. Sony-CFO Hiroki Totoki wird Interims-CEO. Er wird im Oktober zudem die Rolle des Chairman von Sony Interactive Entertainment übernehmen.

UBER

hat Prashanth Mahendra-Rajah zum neuen Finanzchef ernannt. Er ist derzeit Finanzchef von Analog Devices.

