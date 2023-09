Der DAX hat seine Abwärtsbewegung zur Wochenmitte fortgesetzt und dabei weitere 0,3% auf 15.217 verloren. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Dienstag auf ein neues September-Tief gefallen war, wurde diese Marke am gestrigen Mittwoch noch einmal nach unten korrigiert. Dabei waren die Kurse schon mit dem Opening bei 15.226 in der Verlustzone ...

