HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 390 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Aussagen aus der Branche und ein Blick auf den Abbau von Lagerbeständen gäben für die am 19. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Laborausrüsters Grund zu Optimismus, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger sollten zudem stärker auf die guten langfristigen Perspektiven schauen. Die Aktie werde weiter mit einem erheblichen Abschlag zur Branche gehandelt. Fundamental präferiere er aber weiterhin die Tochter Sartorius Stedim Biotech./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

