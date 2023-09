Salzburg (ots) -Gemeinsame WegeDie deutsche HAUTAU GmbH ist hundertprozentige Tochter der MACO-Gruppe: Der österreichische Beschlägehersteller hat die restlichen 25 Prozent der Gesellschaftsanteile an dem Schiebespezialisten übernommen.Die MACO-Gruppe mit Sitz in Salzburg und die Vermögensverwaltungsgesellschaft Hautau GmbH & Co KG (im Folgenden kurz "VVG") mit Sitz in Helpsen geben bekannt, dass die 25%-ige Beteiligung der VVG an der HAUTAU GmbH, ebenfalls mit Sitz in Helpsen, an die MACO-Gruppe verkauft und übertragen wurde. Damit hält die MACO-Gruppe nunmehr 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an der HAUTAU GmbH; 75 Prozent der Gesellschaftsanteile wurden bereits im Jahr 2018 im Rahmen einer Nachfolgelösung erworben.Gemeinsam verfügen die beiden Traditionsunternehmen über das größte Branchensortiment: HAUTAU ist unter anderem Spezialist für hochwertige Schiebeelemente sowie Fensterautomation und ergänzt damit das vielseitige Produkt- und Serviceangebot der Salzburger MACO-Gruppe. "Die bestmögliche Erfüllung der Kunden- und Marktbedürfnisse steht im Zentrum unseres Handelns", betont Guido Felix, Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe. Das Credo lautet "alles aus einer Hand".Enge Kooperation - Ansprechpartner bleibenDurch die 100%ige Übernahme von HAUTAU setzt die MACO-Gruppe ihren Expansionsweg fort. Beide Beschlagsproduzenten haben bereits vor 2018 kooperiert. "In den letzten fünf Jahren sind wir eng zusammengewachsen und werden weiter zusammen wachsen", sagt Felix. HAUTAU passt als Familienunternehmen mit langer Geschichte hervorragend in die MACO-Gruppe: Der Schulterschluss zwischen Salzburg und Helpsen ist ein Gewinn für alle - wie Kunden in den verschiedensten Ländern bestätigen. Beispiele für die enge Zusammenarbeit sind der Schiebebeschlag Move oder ein Laufwagen für Hebe-Schiebe-Türen. Dieser wird demnächst auf den Markt kommen."Wir profitieren von dem langjährigen Know-how der HAUTAU-Mitarbeiter am Standort in Helpsen und sind froh, dass wir allen Mitarbeitern auch weiterhin eine langfristige Perspektive am Standort bieten können", erklärt Felix.Die Managementverantwortung sowie die Ansprechpartner bei HAUTAU und MACO bleiben unverändert bestehen. HAUTAU-Geschäftsführer Frank Jedamski: "Wir freuen uns, als Teil der MACO-Gruppe nunmehr von allen MACO-Standorten aus für unsere Kunden da zu sein. Gemeinsam treiben wir unser vielseitiges Produktportfolio weiter voran."Über die HAUTAU GmbHSeit 1910 steht der Name HAUTAU weltweit als Synonym für Qualität und Beständigkeit bei Großflächenelementen, insbesondere Schiebe-Kipp- und Parallelabstell-Schiebe-Beschläge und Hebe-Schiebe-Beschläge einschl. Bodenschwellen. Zusätzlich zählen Beschläge für Oberlichtöffner, Schwingflügel sowie Antriebe, Rauch- und Wärme-Abzugsanlagen, Lüftungssteuerungen, außerdem Smart Building-Anwendungen zum Leistungsangebot. Der Jahresumsatz der HAUTAU GmbH beträgt rund € 60 Mio., die mit etwas mehr als 300 Mitarbeitern erwirtschaftet werden.Über die MACO-Gruppe1947 gegründet, befindet sich das Familienunternehmen in dritter Generation im Eigentum der Salzburger Familie Mayer. MACO versteht sich als Qualitäts- und Weltmarktführer im Bereich des mechanischen Einbruchsschutzes im Bereich von Fenster-, Tür- und Großflächen-Beschlägen, im letztgenannten Bereich vor allem in Hebe-Schiebe-Anwendungen inklusive Bodenschwellen. In drei österreichischen Produktionswerken, zwei weiteren Montagewerken in Polen und Russland sowie in 16 internationalen Vertriebsniederlassungen wird jährlich mit ca. 2.200 Mitarbeitern ein Jahresumsatz von mehr als € 280 Mio. erwirtschaftet.Hier geht es zur Website von MACO und HAUTAU maco.eu und hautau.de (https://www.maco.eu/de-AT/Home)Pressekontakt:Pressekontakt MACOPetra JanßenAlpenstraße 173, 5020 SalzburgÖsterreichT: +43 662 6196-1457p.janssen@maco.euOriginal-Content von: MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171977/5613626