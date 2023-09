Heute im Fokus: Innocan Pharma vor Rallye mit Mehrfach-Triebwerk!

Anzeige / Werbung

Zum einen stehen bei InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) Quartalszahlen an (wenn sich die Umsatzentwicklung so fortsetzt, dann werden wir wieder ein erbauliches Plus sehen können), und zum anderen möchte das Unternehmen sein Liposomen-/CBD-Medikament für die Verwendung bei Menschen zulassen. Dementsprechende Meldungen dürften vom Publikum stark gefeiert werden!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: InnoCan Pharma)

Die klinischen Versuche an Hunden und Tieren waren sensationell erfolgreich, sodass die nächste logische Konsequenz die Erprobung am Menschen, verbunden mit einer Zulassung als Medikament, ist. Diese will man jetzt für die Liposomen-/CBD-Plattform in den USA erlangen (gleich mehr dazu).

Aber InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) macht sich nicht nur mit seiner LPD-Injektion einen Namen, sondern auch mit rezeptfreien Präparaten, die sich zusehends immer besser verkaufen. Diese Umsatzsteigerungen sind beachtenswert: Das letzte Quartal schlug mit mehr als 4,2 Mio. CAD zu Buche und Q3 und speziell Q4 sollten noch einmal besser ausfallen, wenn man den aktuellen Tweet von CEO Iris Bincovich ins Kalkül zieht!