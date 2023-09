Köln (ots) -Die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musikpreis, geht neue Wege und zieht in diesem Jahr in eine andere Region. Die Verleihung der 24. Ausgabe findet am 30. November zum ersten Mal im Lokschuppen in Bielefeld statt. Moderatorin ist 1LIVE-Gesicht Donya Farahani.Nachdem im letzten Jahr das Showkonzept mit einem spektakulären 360°-Setdesign erfolgreich überarbeitet wurde, sorgt die diesjährige Verlegung innerhalb des Sektors für eine spannende Neuerung. Der Umzug der 1LIVE Krone von der Jahrhunderthalle in Bochum in den Lokschuppen in Bielefeld unterstreicht die klare Absicht, den Preis mit neuen Ideen zu bereichern.Schiwa Schlei, Leiterin von 1LIVE und COSMO: "Die starke regionale Verankerung ist ein herausragendes Merkmal von 1LIVE. Wir bilden nicht nur die Themen und Belange aus der Region im Programm ab, sondern haben den Anspruch, ganz Nordrhein-Westfalen mit unseren Events popkulturell zu bereichern. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir in diesem Jahr Bielefeld mit dem größten Musikpreis Deutschlands in den Mittelpunkt rücken können."Donya Farahani moderiert Preisverleihung am 30. NovemberModeratorin Donya Farahani wird in diesem Jahr durch die Show führen. Die 36-jährige ist als Stimme von 1LIVE am Vormittag bekannt und hat die Veranstaltung bereits 2020 moderiert. Im vergangenen Jahr stand sie bei der 1LIVE Krone auf der Bühne und setzte mit einem starken Statement über die Situation der Menschen im Iran ein politisches Zeichen.Farahani ist bereits seit 2011 für den WDR und den Deutschlandfunk als Moderatorin und Fernseh-Reporterin tätig. Für ihre Filme und Projekte wurde sie mehrfach preisgekrönt."Ich freue mich sehr, dieses Jahr wieder die 1LIVE Krone zu moderieren - zum allerersten Mal aus Bielefeld. Die 1LIVE Krone ist Deutschlands größter Musik-Award. Mit unseren Hörer:innen zusammen feiern wir außergewöhnliche Künstler:innen. Das wird eine fette Show, die in Erinnerung bleiben wird. Ich freue mich sehr drauf", so Farahani.Musikfans können die Preisverleihung am 30. November live um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen, im Radio (1LIVE) und als Livestream in der ARD Mediathek, in der 1LIVE App und auf dem 1LIVE YouTube Channel verfolgen.Weitere Informationen zu den Nominierten und dem Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Fotos: www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221/220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5613630