La Française Real Estate Managers ernennt Frédéric Rocolle zum Real Estate SRI Manager Paris, 28. September 2023 - La Française Real Estate Managers (REM), eine Immobilienverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von fast 32 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023), freut sich, die Ernennung von Frédéric Rocolle zum Real Estate SRI Manager (zum 21. August) bekannt zu geben. Er soll die Mieter-Kunden von La Française REM bei Fragen zum Klimaschutz und Energiewende beraten. Frédéric Rocolle verstärkt die Abteilung Real Estate Research and Sustainable Investment, die von Virginie Wallut geleitet wird, und berichtet an Antoine Vincke, Real Estate SRI Director bei La Française REM. Antoine Vincke erklärt: "Frédéric bringt bei La Française Real Estate Managers einen großen Erfahrungsschatz im Bereich des Immobilien- und technischen Managements sowohl in Frankreich als auch im Ausland ein. In Zusammenarbeit mit den Asset-Management-Teams von La Française REM wird er Synergien mit unseren Mietern schaffen, um die CO2-Bilanz und die Nachhaltigkeitswerte unseres Immobilienportfolios zu verbessern. Mit dem Eintritt von Frédéric ist das Real Estate SRI-Team nun in vier Kompetenzbereiche gegliedert: technische Fragen, Einbeziehung von Stakeholdern, Regulierung und Datenmanagement." Frédéric Rocolle, 32 Jahre, Real Estate SRI Manager bei La Française Real Estate Managers Rocolle verfügt über fast sieben Jahre Erfahrung in der technischen Immobilienverwaltung. Er begann seine Karriere 2016 beim Economat des Armées in Abu Dhabi als Facility Manager, wo er die Instandhaltung und Renovierung verschiedener Wohn- und Dienstgebäude leitete. Nach fast drei Jahren in dieser Funktion wechselte er 2019 zu Nexity Property Management als technischer Immobilienmanager, wo er seine Expertise in Sachen Umweltrichtlinien für ein Portfolio von mehr als 250 Einzelhandelsimmobilien in ganz Frankreich einsetzte. Frédéric Rocolle hat einen Master of Science von der Glasgow Caledonian University und einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Ecole Spéciale des Travaux Publics. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 31.12.2022). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Mitgliedsbank der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die von S&P (12/2021), Moody's (02/2022) und Fitch (05/2022) ein langfristiges Rating von A+/Aa3/AA- hat. Kontakt La Française: Naheed Ashraf Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69 297 24 38 15 nashraf@la-francaise.com www.lf-rem.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X. La Française Real Estate Managers, eine von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer N GP07000038 am 26. Juni 2007 zugelassene Gesellschaft, eine von der Industrie- und Handelskammer Paris Île-de-France unter der Nummer CPI N 7501 2016000 006 443 erteilte Zulassung ("Berufszulassung"), die zur Durchführung von Geschäften mit Gebäuden und gewerblichen Vermögenswerten sowie zur Immobilienverwaltung berechtigt und gemäß der Richtlinie 2011/61/EU am 24. Juni 2014 als AIFM zugelassen ist.



