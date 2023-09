Cloudflare schließt sich MLflow als aktiver Teilnehmer an, um die Lücke zwischen dem Modell-Training und der Bereitstellung von Inferenzen am Endpunkt zu schließen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Databricks, dem Unternehmen für Daten und KI, bekannt, um Entwicklern, die auf der serverlosen Entwicklerplattform von Cloudflare arbeiten, MLflow-Funktionen bereitzustellen. Cloudflare tritt dem Open-Source-Projekt MLflow als aktiver Teilnehmer bei, um die Lücke zwischen dem Training von Modellen und ihrer einfachen Bereitstellung im globalen Netzwerk von Cloudflare zu schließen, wo KI-Modelle in der Nähe der Endnutzer laufen können, um eine niedrige Latenz zu erreichen.

Immer mehr Unternehmen wollen KI zur Verbesserung ihrer Produkte oder Prozesse nutzen. Damit dies durchgängig funktioniert, sind viele Schritte erforderlich von der Datenerfassung über die Datenspeicherung und die Verwendung der Daten für das Training von Modellen bis hin zum Einsatz dieser Modelle für Inferenz.

Databricks und Cloudflare arbeiten bereits zusammen, um den KI-Lebenszyklus zu vereinfachen, indem sie die gemeinsame Nutzung von Daten durch Delta Sharing mit R2 Storage einfacher und erschwinglicher machen. Cloudfares R2 ist ein verteilter Objektspeicher ohne Egress, der es Datenteams ermöglicht, Live-Datensätze und KI-Modelle einfach und effizient mit Databricks zu teilen, ohne komplexe Datenübertragungen oder Duplizierung von Datensätzen und ohne Egress-Gebühren.

In dieser neuen Phase der Partnerschaft und im Rahmen der Zusammenarbeit auf MLflow schließen Cloudflare und Databricks die Lücke bei der schnellen und einfachen Bereitstellung von KI-Modellen für den Edge-Bereich. MLflow ist eine von Databricks entwickelte Open-Source-Plattform für die Verwaltung des Lebenszyklus von Machine Learning (ML). Sie hat sich zu einer führenden Plattform für End-to-End MLOps entwickelt, die es Teams jeder Größe ermöglicht, jedes Modell für Batch- oder Echtzeit-Inferenzen zu verfolgen, zu teilen, zu bündeln und bereitzustellen. Mit dieser neuen Partnerschaft können Entwickler Modelle mit der datenzentrierten KI-Plattform von Databricks trainieren und diese Modelle dann auf der Entwicklerplattform und dem globalen Netzwerk von Cloudflare bereitstellen, wo die hyperlokale Inferenz am Endpunkt (Edge) eingesetzt wird, um den KI-Lebenszyklus zu vervollständigen.

Entwickler, die KI auf Cloudflare Workers entwickeln, können MLflow-kompatible Modelle für den einfachen Einsatz im globalen Netzwerk von Cloudflare nutzen. Entwickler können MLflow verwenden, um ein Modell effizient zu bündeln, zu implementieren, bereitzustellen und direkt in Cloudfares serverloser Entwicklerplattform zu verfolgen.

"Die neue Plattform Workers AI von Cloudflare ist die erste durchgängige serverlose Lösung für den Einsatz von KI am Endpunkt", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Gemeinsam mit Databricks können wir eine umfassende und optimierte Plattform anbieten, die ein breites Spektrum von KI-Workflows, -Modellen und -Anwendungen unterstützt."

"Wir freuen uns, dass Cloudflare MLflow unterstützen wird und es Kunden so ermöglicht, die Modelle, die sie auf Databricks trainiert haben, schnell und einfach mit Cloudflare direkt am Endpunkt einzusetzen", sagte Craig Wiley, Sr. Director of AI/ML Product bei Databricks. "Die neuen Edge-Einsatzfähigkeiten von Cloudflare erweitern den Wert von MLflow auf eine breite Vielfalt neuer Anwendungsfälle."

