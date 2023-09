Hugging Face, der führende Anbieter von Open-Source-KI, wird optimierte generative KI-Modelle bereitstellen, die auf der neuen KI-Plattform von Cloudflare laufen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, hat eine Partnerschaft mit Hugging Face geschlossen der führenden offenen Plattform für KI-Entwickler, die den Einsatz der besten offenen KI-Modelle unkomplizierter und erschwinglicher macht. Cloudflare wird der erste bevorzugte Serverless-GPU-Partner für den Einsatz von Hugging-Face-Modellen sein, der Entwickler dabei unterstützt, KI schnell und einfach global einzusetzen, ohne Infrastruktur verwalten oder für ungenutzte Rechenkapazität bezahlen zu müssen.

Die generative KI verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und welche Arten von Anwendungen möglich sind. Bis vor kurzem konnten Unternehmen, die ihre Produkte mit KI erweitern oder aufbauen wollten, nur zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Sie konnten entweder auf proprietäre Blackbox-Modelle setzen, die nur über kostenpflichtige APIs verfügbar waren, oder sie mussten zu Experten für die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung offener KI-Modelle auf einer speziellen Infrastruktur werden.

"Hugging Face bietet Entwicklern eine neue Möglichkeit, die Modelle zu finden, die sie für die Entwicklung von KI-gestützten Erlebnissen benötigen. Die Verbindung mit Workers AI versetzt Entwickler in die Lage, diese Modelle mit nur wenigen Klicks zu implementieren", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "KI wird zunehmend zu einem integralen Bestandteil jeder Anwendung. Vor diesem Hintergrund werden einsatzbereite, optimierte Modelle zur Ausführung in einer globalen Netzwerkumgebung mit niedriger Latenz die Qualität der Endnutzerlebnisse bestimmen."

"Hugging Face und Cloudflare verfolgen beide das Ziel, die neuesten KI-Innovationen so zugänglich und erschwinglich wie möglich für KI-Entwickler zu machen", kommentiert Clem Delangue, CEO bei Hugging Face. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Cloudflare Serverless-GPU-Dienste anbieten zu können, mit denen Entwickler ihre KI-Apps von null auf global skalieren können, ohne sich um die Infrastruktur zu kümmern oder die künftigen Anforderungen ihrer Anwendung vorhersehen zu müssen sie wählen einfach ihr Modell aus und implementieren es."

In Verbindung mit dem hochverteilten Edge-Netzwerk von Cloudflare erleichtert der branchenführende Modell-Hub von Hugging Face die kostengünstige Integration von KI in jedem Maßstab. Für Entwickler schafft diese Partnerschaft folgende Vorteile:

Zugriff auf die besten Hugging Face-Modelle mit Optimierung für Cloudflare: Die populärsten Modelle von Hugging Face werden nativ in den Modellkatalog von Cloudflare integriert und für das globale Netzwerk von Cloudflare optimiert. Dies bringt die KI-Inferenz mit den häufigsten Modellen näher an globale Nutzer und ermöglicht ein schnelles und leistungsstarkes Endnutzerlebnis.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Ressourcen:

Registrieren Sie sich, um Ihren Zugang zu Workers AI zu reservieren.

Blog: Partnering with Hugging Face to make deploying AI easier and more affordable than ever

Blog: Workers AI: The inference cloud running on GPUs on Cloudflare's network

Blog: The best place on Region: Earth for inference

Erfahren Sie auf AI.cloudflare.com, wie Sie mit Cloudflare den gesamten KI-Technologiestack für Ihre Anwendungen nutzen können.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Nähere Informationen über die neuesten Internettrends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

