Einführung von Workers AI für eine End-to-End-Infrastruktur zur effizienten Bereitstellung von KI-Modellen der kommenden Generation von KI-Anwendungen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Cloud Connectivity, hat heute bekannt gegeben, dass Entwickler nun im Netzwerk von Cloudflare vollständige KI-Anwendungen erstellen können. Cloudflare's Entwicklerplattform bietet die beste End-to-End-Erfahrung für Entwickler, die KI-Anwendungen erstellen. Typisch ist eine schnelle und günstige Inferenz ohne Management der Infrastruktur. Da mittlerweile fast jedes Unternehmen versucht, seine Dienstleistungen mit künstlicher Inntelligenz zu erweitern, versetzt Cloudflare's Plattform Entwickler in die Lage, eine betriebsbereite Anwendung schnell, sicher und regelkonform fertigzustellen.

Unternehmensführer von Fortune 1000-Unternehmen, die ihre Dienste mithilfe von KI erweitern möchten, bis hin zu Startups mit der Mission, die nächste prägende Anwendung zu erstellen möchten betriebsbereite Anwendungen anbieten, die von KI unterstützt werden. Dabei ist Geschwindigkeit maßgeblich, um Werte schnell zu realisieren. Dabei treten jedoch Herausforderungen auf wie zum Beispiel verdeckte Kosten oder Datenschutz, der verlangt, dass die Kundendaten geschützt bleiben und die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Entwickler sehen sich mit einer Reihe von neuen Herstellern konfrontiert, sie müssen neue Tools schnell verstehen und viele komplexe, disparate Dienste zusammenführen. Vorstände möchten wegen steigender Ausgaben für Technik, Tools und Personal möglichst kostengünstig arbeiten.

"Cloudflare verfügt über Infrastrukturentwickler, die skalierbare, KI-unterstützte Anwendungen erstellen können. Deshalb ist es nun möglich, KI-Inferenz bereitzustellen, die sich nah am Nutzer bewegt. Wir investieren, damit es für die Entwickler einfach ist, Zugriff auf leistungsfähige, erschwingliche Tools zu erhalten, um die Zukunft zu bauen," sagte Matthew Prince, CEO und Migründer von Cloudflare. "Mit Workers AI können Entwickler betriebsbereite KI effizient und kostengünstig bereitstellen. Und das dauert nur Tage anstatt der üblichen Wochen oder Monate."

"Da Unternehmen ihre Betriebsabläufe beschleunigen möchten, interessieren sich immer mehr für künstliche Intelligenz," sagte Stephen O'Grady, Principal Analyst bei RedMonk. "Aber es ist wichtig, im Kontext mit KI eine gute Erfahrung mit Entwicklern sicherzustellen. Die Schnittstellen sollten vereinfacht werden und es wird eine Kostenkontrolle erwartet. Genau das bietet Cloudflare nun mit der Workers Plattform."

Vorstellung von Workers AI: Erste serverlose KI in großem Umfang

Ab heute stellt Workers AI Entwicklern eine einfache, kostengünstige Methode zur Verfügung, KI-Modelle im globalen Netzwerk von Cloudfare laufen zu lassen. Dank Partnerschaften bietet Cloudflare nun Zugang zu GPUs, die auf dem massiven globalen Netzwerk von Cloudfare laufen, sodass die KI-Inferenz nah beim Nutzer passiert, um die Latenz möglichst gering zu halten. In Verbindung mit unserer Data Localization Suite, die kontrolliert, wo Daten untersucht werden, unterstützt Workers AI Kunden darüber hinaus dabei, die Compliance und regulatorische Anforderungen im Voraus zu überprüfen, da Regierungen dabei sind, Vorschriften für die Nutzung von KI zu erstellen. Der Ansatz von Cloudflare, dem Datenschutz höchste Priorität einzuräumen, kann Unternehmen helfen, ihr Versprechen an Kunden im Hinblick auf Datenschutz zu erfüllen, da Daten für die Inferenz, jedoch nicht für das Training von LLMs genutzt werden. Derzeit unterstützt Cloudflare einen Modellkatalog mit Anwendungsbeispielen wie LLM, Speech to Text, Bildklassifikation, Sentimentanalyse und mehr. Das erleichtert den Entwicklern den Start.

Vorstellung von Vectorize: Eine Vektor-Datenbank, die den KI-Workflow beschleunigt

Die neue Vektor-Datenbank von Cloudflare ermöglicht es Entwicklern, vollständige KI-Anwendungen auf Cloudfare zu erstellen: angefangen bei der Generierung der Einbindungen mithilfe der in Workers AI integrierten Modelle, über Indexierung in Vectorize und Anfragen bis hin zur Speicherung der Quelldaten in R2. Dank Workers AI und Vectorize müssen Entwickler nicht mehr mühsam einzelne Stücke zusammenfügen, um ihre Anwendungen mit KI und Machine Learning auszustatten das passiert jetzt alles auf einer Plattform.

Auch Vectorize profitiert von Cloudflare's globalem Netzwerk. Vektoranfragen werden nun näher beim Nutzer ausgeführt, was die Latenz und damit die gesamte Inferenzzeit verringert. Darüber hinaus ist Vectorize kompatibel mit der allgemeinen KI-Umgebung. So können Entwickler bereits bestehende Einbindungen, die mit OpenAI und Cohere generiert wurden, nutzen und gleichzeitig von Vectorize profitieren.

Vorstellung von AI Gateway: Beobachtbarkeit und Skalierung von KI

Heute stellt Cloudflare AI Gateway vor, um KI-Anwendungen zuverlässiger, beobachtbar und skalierbar zu machen. Gemäß den jüngsten Vorhersagen von IDC, werden die Ausgaben für KI in diesem Jahr auf $154 Milliarden anwachsen und bis 2026 werden es mehr als $300 Milliarden sein. Aber Entwickler und Vorstände haben keine Idee, wie diese Ausgaben sich über die KI-Infrastruktur hinweg verteilen oder wieviele und von wo Anfragen zu erwarten sind.

Entwickler sollten sich auf das konzentrieren, was sie bauen und nicht auf die Infrastruktur, das Skalieren, die Kosten oder Elemente im Hintergrund für die Beobachtbarkeit. AI Gateway erleichtert den Entwicklern die Beobachtung des KI-Traffics wie Anzahl von Anfragen und Nutzern, Kosten für den Betrieb der Anwendung und Dauer der Anfragen. Darüber hinaus lassen sich die Kosten durch Caching und eine Begrenzung der Raten begrenzen. Mit Caching können Kunden Antworten auf sich wiederholende Fragen speichern, wodurch mehrere Anfragen bei teuren APIs vermieden werden. Die Begrenzung der Raten hilft beim Management von böswilligen Akteuren und starkem Traffic, um Wachstum und Kosten zu kontrollieren. So ist es einfacher für Entwickler, ihre Anwendungen zu skalieren.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an:

Registrieren Sie sich, um Zugriff zu erhalten auf Workers AI

Blog: Workers AI: Die Inferenz-Cloud, die auf GPUs von Cloudflare's Netzwerk läuft

Blog: Vectorize: Eine Vektor-Datenbank für die schnellere Bereitstellung von KI-unterstützten Anwendungen

Blog: AI Gateway: KI-Anwendungen werden zuverlässiger, beobachtbar und skalierbar

Blog: Der beste Platz auf Erden: Earth for Inference

Erfahren Sie, wie Sie vollständige KI-Anwendungen mit Cloudflare erstellen: AI.cloudflare.com

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Hier erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare: cloudflare.com/connectivity-cloud. Hier erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse: https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraph 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Version sowie von Paragraph 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Diese Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an folgenden Formulierungen erkennen: "könnte," "wird," "sollte," "erwarten," "erkunden," "planen," "vorhersagen," "beabsichtigen," "Ziel," "Projekt," "bedenken," "glauben," "schätzen," "prognostizieren," "potenziell," oder "fortfahren," oder die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Aber nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen enthalten diese Worte. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beziehen sich unter anderem auf Aussagen zu den Fähigkeiten und der Effektivität von Workers AI, Vectorize, AI Gatewayund Cloudflare's anderen Produkten und Technologien sowie den Vorteilen, welche die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung von Workers AI, Vectorize, AI Gatewayund Cloudflare's anderen Produkten und Technologien ziehen, den Zeitplan, wann Workers AI, Vectorize, AI Gatewayoder deren Funktionen allgemein für derzeitige und mögliche Kunden von Cloudfare verfügbar sein werden, Anstieg von Ausgaben für KI, Cloudflare's technologische Entwicklung, zukünftige Operationen, Wachstum, Initiativen, Strategien oder Kommentare von Cloudflare's CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich abweichen von denen in zukunftsgerichteten Aussagen. Dies ist zurückzuführen auf einige Faktoren wie zum Beispiel Risiken, die in den Einreichungen von Cloudfare an die Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich von Cloudflare's Quartalsbericht, auf dem am 3. August 2023 eingereichten Formular 10-Q aufgeführt sind oder auf sonstigen Einreichungen, die Cloudfare von Zeit zu Zeit bei der SEC tätigt.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2023 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken oder auch eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230927860701/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com