Leapsome, die führende Plattform für Personalentwicklung, veröffentlicht heute eine Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit eine der umfangreichsten Momentaufnahmen in der Wirtschaft, durchgeführt von YouGov. Dafür befragte das Unternehmen 2000 Arbeitnehmende aus Deutschland, den USA, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Im Rahmen des Reports analysiert Leapsome die Merkmale von engagierten Mitarbeitenden. Die Ergebnisse liefern ausführliche Erkenntnisse über die mentale Gesundheit deutscher Arbeitnehmender und ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz sowie die Faktoren, die diese beeinflussen, wie Präsenzpflicht oder Work-Life-Balance.

Deutschland führt europäischen Vergleich an: Mentale Gesundheit hierzulande am höchsten

Von den befragten deutschen Arbeitnehmenden schätzen 95 ihre mentale Gesundheit als gut ein. Damit liegen sie im europäischen Vergleich ganz vorne knapp vor Frankreich (94 %) und klar vor dem Vereinigten Königreich (87 %).

Die Tendenz ist europaweit eindeutig: Laut über der Hälfte der Befragten verbesserte sich ihre mentale Gesundheit im Vergleich zum Vorjahr. Als Gründe dafür nennen sie insbesondere die Förderung ihrer mentalen Gesundheit durch Unternehmensleistungen (94 %) und das Gefühl, dass sich ihre Führungskraft um ihr seelisches Wohlbefinden sorgt (93 %).

Speziell in Deutschland spielt die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes eine entscheidende Rolle für die Jobzufriedenheit (29 %). Präsenzpflicht im Büro hingegen ist ein entscheidender Faktor für Jobwechselgedanken (33 %).

"Die höchste Priorität für Mitarbeitende hierzulande ist eine gesunde Work-Life-Balance und Zufriedenheit im Job. Unternehmen müssen verstehen, dass Work-Life-Balance und eine motivierende, auf den einzelnen Menschen ausgerichtete Unternehmenskultur kein 'Nice-to-have' ist, sondern eine entscheidende strategische Komponente für Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Das mentale Wohlbefinden des Teams ist Chefsache", so Jenny von Podewils, Co-Gründerin und Co-CEO von Leapsome.

Work-Life-Balance: Zentraler Aspekt für Zufriedenheit, Engagement und Motivation

Fast 90% der deutschen Arbeitnehmenden erachten eine gute Work-Life-Balance als wichtig für ihre Zufriedenheit, Motivation und ihr Engagement. Knapp ein Viertel hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig es ist, dass ihre Organisation Unterstützung für ihre mentale Gesundheit bietet. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch in Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Verbesserungspotenzial bei Feedback und Kommunikation

Knapp neun von zehn deutschen Arbeitnehmenden fühlen sich in der Lage, erhaltenes Feedback effektiv umzusetzen beispielsweise durch klar definierte Ziele. Dennoch denken 79 %, dass Performance-Reviews öfter stattfinden sollten. Es besteht offenbar Bedarf nach einem regelmäßigen Austausch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden und das nicht nur, wenn es um Feedback geht: Nur knapp die Hälfte der befragten Deutschen gibt an, dass ihre Organisation die Ergebnisse unternehmensweiter Umfragen mit ihnen teilt. Fast drei Viertel sind zudem unzufrieden damit, wie Ziele und KPI-Messungen in ihrem Unternehmen kommuniziert werden.

KI steigert Produktivität die in Meetings verloren geht

80 der deutschen Mitarbeitenden nutzen Künstliche Intelligenz mindestens einmal pro Woche bei der Arbeit. 86 finden, dass dadurch ihr Arbeitsalltag produktiver wird. Dagegen sind die sechs Meetings, die in Deutschland durchschnittlich pro Woche stattfinden, ein echter Produktivitätskiller: Nur 12 erachten sie als gut genutzte Zeit.

"Unternehmen sind in der Pflicht, das Potenzial von KI und Technologie so einzusetzen, dass das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden davon profitiert. Langfristig bietet diese Herangehensweise auch einen unternehmerischen Mehrwert, denn zufriedene Mitarbeitende sind produktiver und gesünder und bleiben dem Unternehmen länger erhalten. Es liegt an den Entscheidungstragenden, das Potenzial einer mitarbeiterzentrierten Kultur durch neue technologische Möglichkeiten effektiv auszuschöpfen", sagt Kajetan von Armansperg, Co-Gründer und Co-CEO von Leapsome.

Über die Studie

Von den 2000 befragten Arbeitnehmenden kam die Hälfte aus den USA und die andere Hälfte zu gleichen Teilen aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Die Studie wurde von YouGov im Auftrag von Leapsome durchgeführt. Die Umfrage wurde zwischen Juli und August 2023 an das Panel verschickt.

Über Leapsome

Leapsome ist die intelligente all-in-one Personalentwicklungs-Plattform, der CEOs und HR-Teams in mehr als 1500 zukunftsorientierten Unternehmen wie Spotify, Unity und monday.com vertrauen, wenn es darum geht, die Weiterbildung, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Die Plattform bietet eine integrierte Software-Suite mit Tools für OKR- Zielmanagement, 360°- und Performance-Reviews, Entwicklungs- Kompetenzmodelle, Lernen Onboarding, Mitarbeiterbefragungen, Meetings, Lob Feedback sowie Vergütung Beförderung. Leapsome wurde 2016 von Kajetan Armansperg und Jenny Podewils gegründet. Weitere Infos gibt es auf www.leapsome.com.

