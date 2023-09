Eigene Website, Topbewertungen bei Google und eine ellenlange Warteliste: 140 Gäste wähnten sich kürzlich in einem New Yorker Edelrestaurant. Doch dann stellte sich heraus: Alles war nur ein penibel ausgearbeiteter Streich.Eigene Website, Topbewertungen bei Google und eine ellenlange Warteliste: 140 Gäste wähnten sich kürzlich in einem New Yorker Edelrestaurant. Doch dann stellte sich heraus: Alles war nur ein penibel ausgearbeiteter Streich. Eine Reservierung in diesem New Yorker Restaurant zu bekommen, ist ziemlich schwer - denn es existiert nicht. Trotzdem ist 140 Gästen an diesem Wochenende das Unmögliche...

