FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im Verlauf nur noch knapp im Plus. Die zwischenzeitlich gesehenen Gewinne wurden schnell wieder abverkauft. Der Dezember-Kontrakt steigt um einen auf 15.383 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.425 und das Tagestief bei 15.349 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4652 Kontrakte. Die Umsätze sind überdurchschnittlich hoch für die frühe Stunde, was wohl im Zusammenhang mit den Verbraucherpreisen aus Nordrhein-Westfalen zu sehen ist. Diese entwickelten sich wie erwartet rückläufig, was allerdings mehrheitlich auf Basiseffekte zurückzuführen ist.

Ein Blick auf den Chart zeigt, dasss am Morgen das Hoch vom Vortag bei 15.434 Punkten nicht getestet wurde. Dieses muss nach Aussage technische orientierter Marktteilnehmer herausgenommen werden, um an den ersten wichtigen widerstand im Bereich bei 15.600 Punkten zu laufen. Ansonsten drohten im Tagesverlauf erneut nachgebende Notierungen.

September 28, 2023 02:49 ET (06:49 GMT)

