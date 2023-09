Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -AIMMO, ein weltweit führendes Unternehmen für Datenlösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), hat mit der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft am 13. September einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner europäischen Präsenz unternommen. Dieser strategische Schritt markiert einen Meilenstein auf dem Weg von AIMMO in Richtung globaler Expansion und zielt darauf ab, seine Markenpräsenz auf dem europäischen Markt zu stärken.Wang Yong Park, ein erfahrener Experte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, Kommerzialisierung, Management strategischer Partnerschaften, Kommunikation und Beratung, die er durch seine Tätigkeit bei renommierten IT-Unternehmen wie VIDAA, Hisense Group und Obigo gewonnen hat, wurde zum Managing Director der deutschen Tochtergesellschaft ernannt.Park, der neu ernannte Director, ist entschlossen, sich auf die Akquisition von Kunden für die spezialisierte Datenlösung von AIMMO, AD-DaaS (Autonomous Driving-Data as a Service), zu konzentrieren, die auf die in der Region wachsende autonome Fahrzeugindustrie zugeschnitten ist. Er betonte das Ziel des Unternehmens, den Umsatz zu steigern und die breite Anwendung der umfassenden Datenlösungen von AIMMO zu fördern. Park führte aus: "Angesichts der bedeutenden Veränderungen in der Automobilindustrie in dieser Region sind wir bestrebt, die Nachfrage nach AD-DaaS zu befriedigen und unsere umfassenden Datenlösungen umgehend bereitzustellen."AIMMO, ein Mitgliedsunternehmen des Global Digital Innovation Network (ehemals als Born2Global Centre bekannt), zeichnet sich in der KI-Landschaft dadurch aus, dass es maßgeschneiderte Datenlösungen für verschiedene Sektoren anbietet, darunter autonomes Fahren, Smart Cities und Gaming. Seine auf autonomes Fahren ausgerichtete Lösung "AD-DaaS" hat bereits das Vertrauen und die Anerkennung von globalen Automobilzulieferer-Giganten wie Bosch, Continental und Magna International sowie von Erstausrüstern(Original Equipment Manufacturers - OEMs) gewonnen. Diese Expansion in den europäischen Markt festigt die Position von AIMMO als Global Player der Branche.Die jüngste Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft ist nicht der erste Schritt von AIMMO in Richtung globale Expansion. Im Juli hat das Unternehmen erfolgreich seine amerikanische Tochtergesellschaft gegründet und damit sein unermüdliches Engagement unter Beweis gestellt, seinen Horizont zu erweitern und auf die vielfältigen Bedürfnisse der internationalen Märkte einzugehen. Die kontinuierlichen Bemühungen von AIMMO, global zu expandieren, unterstreichen das Engagement des Unternehmens, ein weltweit führender Anbieter von KI-Datenlösungen zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2221203/AIMMO_230928_Press_Release_AD_DaaS.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aimmo-erweitert-seine-globale-prasenz-mit-der-grundung-einer-deutschen-tochtergesellschaft-301939591.htmlPressekontakt:Jongmin Lee,pr@born2global.com; Soyoung Park,PR Manager Global BD,+82-10-9084-2582,zen@aimmo.co.kr; Wang Yong,Managing Director der deutschen Tochtergesellschaft.+49-172-363-0493,wangyong@aimmo.aiOriginal-Content von: AIMMO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148481/5613690