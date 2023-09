Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Medienmitteilung Zürich, 28.09 2023 Mentale Gesundheit: Klenico stellt der KPT den Mental Health Check für ihre Mitarbeitenden zur Verfügung Das Schweizer Digital-Diagnostics-Startup Klenico geht mit der KPT Krankenkasse eine innovative Kooperation ein: Ab September 2023 bietet die Berner Krankenkasse ihren Mitarbeitenden den Mental Health Check von Klenico als innovative Massnahme zur Gesundheitsförderung an. Mit dieser Zusammenarbeit wird ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz geleistet. Das Angebot ermöglicht es den rund 600 Mitarbeitenden der KPT, ihre psychischen Belastungen präzise zu erfassen und direkt passende Anschlusslösungen zu erhalten, um ihre mentale Gesundheit zu verbessern.

Der Mental Health Check setzt sich zusammen aus einer detaillierten, wissenschaftlich validierten Onlinebefragung und einem anschliessenden digitalen Beratungsgespräch, in dem die Ergebnisse mit einer therapeutischen Fachperson besprochen werden. Im Rahmen dieses Gesprächs werden direkt passende Anschlusslösungen vermittelt. In Kollaboration mit der KPT und weiteren wichtigen Mental-Health-Dienstleistern wie WePractice und hellobetter wurde ein umfassendes Angebot an Behandlungsmöglichkeiten entwickelt, um den Mitarbeitenden eine massgeschneiderte und rasche Unterstützung anzubieten. Diese frühzeitige und passende Behandlung ist essenziell, um der Chronifizierung von psychischen Belastungen entgegenzuwirken. "Wir sind begeistert davon, dass die KPT diesen wichtigen Schritt geht und mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zur Priorität erklärt", sagt Laura Henrich, CEO von Klenico. "Durch die präzise Erfassung psychischer Beschwerden und die direkte Vermittlung von passenden Anschlusslösungen können wir gemeinsam einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit leisten." Das Projekt wird begleitet von kommunikativen Massnahmen und Workshops rund um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Damit unterstreicht die KPT ihr Anliegen, psychische Belastungen früh zu erkennen und langfristig für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden einzustehen. «Als innovative Krankenkasse sind wir uns der Bedeutung gesundheitsförderlicher Angebote bewusst. Wir möchten unseren Mitarbeitenden moderne Lösungen anbieten, um sich aktiv um ihr mentales Wohlbefinden zu kümmern. Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeitenden zahlen sich immer aus - für beide Seiten.» erklärt Tina Dubach-Ianakiev, Leiterin Human Resources bei der KPT. Die Kooperation mit der KPT stellt die dritte wegweisende Partnerschaft von Klenico im Schweizer Versicherungsmarkt dar. Der Mental Health Check wurde im vergangenen Oktober in Zusammenarbeit mit der Sanitas Versicherung lanciert. Ein nächstes erfolgreiches Projekt konnte diesen März mit der CONCORDIA Versicherung realisiert werden. Weitere Kollaborationen sind bereits in Planung. Der Bedarf an innovativen Lösungen zum Erkennen und Behandeln von psychischen Belastungen ist klar vorhanden und Klenico setzt als führender Anbieter im Digital Health Markt genau hier an. Für Rückfragen Klenico Health AG

www.klenico.com Über Klenico Klenico ist ein Start-Up der Universität Zürich und bietet eine intelligente, CE-zertifizierte Software, die psychische Beschwerden präzise erfasst, übersichtlich auf Symptomkarten darstellt, Diagnosevorschläge generiert und eine rasche und zielgerichtete Unterstützung und Therapie ermöglicht.



