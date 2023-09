EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

JDC Group AG veräußert eigene Aktien an den Provinzial Konzern



28.09.2023 / 10:05 CET/CEST

JDC Group AG veräußert eigene Aktien an den Provinzial Konzern Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die von der Gesellschaft gehaltenen 687.022 eigenen Aktien (entspricht ca. 5% des Grundkapitals) an die Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der Provinzial Holding AG, zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 19,00 je Aktie veräußert. Die JDC Group AG beabsichtigt, den Verkaufserlös von rund EUR 13 Millionen für die Finanzierung von Akquisitionen und das weitere organische Wachstum zu verwenden.





