WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Krankenhaus-Behandlungen liegt weiter unter dem Niveau vor der Pandemie. 2022 wurden 16,8 Millionen Patientinnen und Patienten stationär behandelt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 0,4 Prozent mehr als 2021, aber 13,4 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Im Jahresdurchschnitt waren in deutschen Kliniken 480 382 Betten aufgestellt, darunter 26 327 Intensivbetten. Das waren 0,7 Prozent weniger Betten insgesamt und 3,6 Prozent weniger Intensivbetten als im Vorjahr, wie die Wiesbadener Statistiker berichteten.

Diese Betten waren insgesamt zu 69 Prozent ausgelastet, die Intensivbetten zu 68,7 Prozent. Vor der Pandemie 2019 hatte die Bettenauslastung insgesamt bei 77,2 Prozent gelegen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war sie auf 67,3 Prozent beziehungsweise 68,2 Prozent gesunken.

Patientinnen und Patienten lagen im Schnitt 7,2 Tage im Krankenhaus. Die durchschnittliche Behandlungsdauer ist seit dem Jahr 2018 unverändert. Die Dauer des Aufenthalts variiert jedoch stark in den unterschiedlichen Fachabteilungen. In der Inneren Medizin und der Allgemeinchirurgie - wo die meisten Fälle behandelt werden - waren es 2022 nur 5,2 beziehungsweise 5,3 Tage. In den psychiatrischen Fachabteilungen lagen die Verweildauern zwischen 24,1 und 43,9 Tagen./sat/DP/tih