FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
T.STAR ENTERTAINMENT GRP EE9 AU000000SGR6
AB/FROM ONWARDS 28.09.2023 08:45 CET
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T.STAR ENTERTAINMENT GRP EE9 AU000000SGR6
AB/FROM ONWARDS 28.09.2023 08:45 CET