Köln (ots) -"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in die 11. Staffel - und diese Künstler:innen sind im nächsten Jahr dabei: "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko - sie alle geben ihr Debut beim Tauschkonzert, bringen ihre größten Hits mit und bieten sie erstmals der Reihe nach zum Tausch an. Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding führt erneut als Gastgeber im kommenden Jahr durch die erfolgreiche Musik-Event-Reihe. Die VOX-Zuschauer:innen dürfen auch im kommenden Jahr gespannt sein, welche neuen Interpretationen und Ohrwürmer aus der Feder der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Erfolgsshow entstehen.VOX zeigt die neuen Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Frühjahr 2024.Gastgeber Johannes Oerding freut sich bereits auf die Dreharbeiten: "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren! Vielen lieben Dank auch an das 'Sing meinen Song'-Team für das Vertrauen!"Für die Doku-Reihe "Die Story" begleitet VOX die Musiker:innen auch in der 11. Staffel im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben.Produziert wird "Sing meinen Song" von Bildergarten Entertainment.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deFinja Junker: Stv. Leiterin Kommunikation VOX / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74406 | finja.junker@rtl.deJasmin Menzer: Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5613800