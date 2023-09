Darmstadt (ots) -InfoCert (Tinexta Group) präsentiert Let's GoSign: das innovative mobile e-Signaturen-Tool, das sich durch Einfachheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit auszeichnet. Mit seiner Markteinführung in Deutschland geht das Unternehmen den ersten Schritt in Richtung einer internationalen Ausweitung von InfoCert.InfoCert (Tinexta Group), Europas größte Zertifizierungsstelle, kündigt die Einführung ihres neuen elektronischen Signaturdienstes an. Let's GoSign ist eine Softwarelösung, die mit einem mobilen Ansatz entwickelt wurde und zunächst auf dem deutschen Markt eingeführt wird, um dann schrittweise auf andere europäische Märkte, ausgeweitet zu werden.Let's GoSign richtet sich an SMEs (small and medium-sized enterprises) und Freiberufler, ist aber auch für Privatpersonen geeignet. Es handelt sich um ein innovatives Tool, das es den Nutzenden ermöglicht, ihre Dokumente digital zu unterschreiben und dabei von einer vereinfachten Erfassung und Aktivierung von Unterschriften zu profitieren: Qualifizierte Signaturzertifikate werden einmalig für jeden Vorgang ausgestellt.Gebündelte Expertise für Innovationen"Unsere ständig wachsende internationale Reichweite, die wir unserer verstärkten Präsenz im Ausland verdanken, gibt uns die Möglichkeit, bestehende Bedürfnisse aufzugreifen, und zwar nicht nur in Italien. Wir reagieren auf diese Bedürfnisse, indem wir unsere seit langem bestehende Neigung zur Innovation mit dem umfassenden lokalen Geschäftswissen unserer Kolleg:innen im Ausland kombinieren. Genau das war bei Let's GoSign der Fall", sagt Marco Lauro, Digital Sales & Customer Experience Director von InfoCert (Tinexta Group).Der Dienst bietet Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, indem er biometrische Bestätigung nutzt. Die Aktivierung der Lizenz eliminiert die Notwendigkeit von PINs und Passwörtern. Eine kostenlose Testphase ist auf www.letsgosign.com verfügbar, gefolgt von vier Service-Paketen, die den Bedürfnissen verschiedener Benutzer gerecht werden. Die Pläne variieren in Bezug auf die Anzahl der Dokumente und Benutzer.Pressekontakt:InfoCert-KontaktMario Cedone+39 339 3702047mario.cedone@secnewgate.itPressekontaktSimon Pioldi+49 30 22667921s.pioldi@secnewgate.deOriginal-Content von: InfoCert, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171971/5613789