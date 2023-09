Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat einer Diskussion über eine weitere finanzielle Unterstützung des Bundes zum Erhalt des 49-Euro-Tickets eine kategorische Absage erteilt. "Die Finanzfragen haben wir in der Ministerpräsidentenkonferenz bis 2025 geklärt", sagte er den TV-Sendern RTL und ntv.



"Und dieser Beschluss gilt selbstverständlich deswegen." Er empfehle den Ländern, sich auf die strukturellen Verbesserungen zu konzentrieren, die notwendig seien. "Kein Mensch versteht, warum wir immer noch über 60 Verkehrsverbünde in Deutschland haben", so der Verkehrsminister. Auch sollten Konkurrenzprodukte zum Deutschlandticket abgeschafft werden.



Wissing nannte das Ticket "außerordentlich erfolgreich". Es biete den Bürgern mehr Freiheit, mehr Einfachheit beim Nutzen des ÖPNV. "Wir haben gezeigt, dass man damit auch deutlich mehr Fahrgäste gewinnen kann, und deswegen sollten die Diskussionen über dieses Ticket schnell beendet werden", sagte der Minister.

