Am Ende ging es sehr schnell: Nur wenige Tage nachdem Lucid die Betriebsgenehmigung für sein Werk in Saudi-Arabien erhalten hatte, hat der Autobauer seine neue Fabrik eröffnet. In der King Abdullah Economic City wird ab sofort der Lucid Air montiert - aber noch nicht vollständig hergestellt. Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid hat nun offiziell seine Fabrik in Saudi-Arabien eröffnet. Kurz nach dem Erhalt der Betriebsgenehmigung begann Lucid in ...

