Hamburg (ots) -Die Circular Collection von bonprix geht in die zweite Runde: Die internationale Modemarke bietet ab heute eine neue Kollektion mit kreislauffähigen Produkten an. Im Fokus stehen herbstliche Styles für Damen, Herren und Kinder und erstmals sind auch textile Accessoires in kreislauffähigem Design dabei. Alle Produkte sind als "circular collection - designed to be recycled" gekennzeichnet. Denn die Kollektion besteht nicht nur aus nachhaltigeren Materialien, sondern ist durch ein auf Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit ausgerichtetes Design auch über das Ende ihres Lebenszyklus hinaus für eine Weiternutzung konzipiert. Mit der aktuellen Kollektion baut bonprix sein Angebot und Engagement für Kreislauffähigkeit weiter aus. Die nächste Circular Collection ist für das Frühjahr 2024 in Planung.Der Ausbau des Anteils kreislauffähiger Artikel im Modesortiment ist Zielsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie "positive choice" (https://www.bonprix.de/corporate/verantwortung/) von bonprix. Nach der Einführung von Cradle to Cradle Certified® (https://c2ccertified.org/) in Silber zertifizierten Produkten in 2021 und dem Launch der ersten Circular Collection im April diesen Jahres verstärkt das Unternehmen sein Engagement für Kreislauffähigkeit weiter und bietet seinen Kund*innen nun auch zirkuläre Mode für die kälteren Tage. Basis dafür ist ein Designprozess, der von Anfang an den gesamten Lebenszyklus eines Produktes im Blick hat. Hierfür greift bonprix auf die Circular Design Criteria des Berliner Unternehmens circular.fashion zurück, die auf drei Prinzipien beruhen: Materialien aus sicheren*, erneuerbaren und/oder recycelten Rohstoffen, Recyclingfähigkeit sowie Langlebigkeit. Neben dem Einsatz von robusteren Stoffen und einer speziellen Verarbeitung zeichnen sich die Styles vor allem durch zeitlose Designs und moderne Schnitte aus.Stefanie Sumfleth, Bereichsleiterin Corporate Responsibility & Technical Product bei bonprix, ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir konnten für die Entwicklung der zweiten Circular Collection sehr von den Erfahrungen profitieren, die wir mit unserer Pilotkollektion im Frühjahr gesammelt haben. Um neue kreislauffähige Produkte mit zusätzlichen Materialien zu kreieren, haben wir weitere Produktmanager*innen auf die Produktentwicklung nach zirkulären Designkriterien geschult. Der Entwicklungsprozess ist sehr komplex und es ist für uns ein elementarer Erfolgsfaktor, dass wir unsere Teams befähigen, Kreislauffähigkeit zu planen und umzusetzen - von der Idee bis zum fertigen Produkt."Die Kollektion - und ein eigens entwickeltes Label für kreislauffähiges DesignDie zweite Circular Collection von bonprix wartet mit mehr Styles für Damen, Herren und Kinder sowie neuen Materialien wie Cord und Strick auf. Herzstück der Kollektion ist ein lässiger Cord-Zweiteiler, der zu verschiedenen Anlässen unterschiedlich kombiniert werden kann und in drei herbstlichen Farben erhältlich ist: Ahornrot, Dunkelgrau und Cognacbraun. Das Sortiment umfasst außerdem Jeans und Hosen, Hemden, Sweatshirts und -kleider sowie Strickwaren. Herbstliche Accessoires wie eine Mütze oder ein Dreiecksschal runden die Outfits ab.Alle kreislauffähigen Produkte von bonprix sind mit dem eigens entwickelten Label "circular collection - designed to be recycled" gekennzeichnet, das einprägsam die Recycelfähigkeit visuell und textlich veranschaulicht. So erkennen Kund*innen - auch nach mehrmaligem Tragen - die Kreislauffähigkeit ihrer Kleidung und bonprix trägt zu einem wachsenden Bewusstsein für zirkuläres Design bei.Materialien und VerarbeitungIm Mittelpunkt der zweiten Circular Collection stehen nachhaltigere Materialien wie Cord, Denim, Twill und Strick aus Bio-Baumwolle sowie ökologischer Baumwolle im Umstellungsprozess**. Diese werden möglichst als Monomaterial verwendet oder, wenn nötig, nur mit einem sehr geringen Elasthananteil versetzt. Accessoires wie beispielsweise Reißverschlüsse sind auf Langlebigkeit geprüft. Knöpfe an den Hosen lassen sich einfach abschrauben, Metallnieten sind durch Stickereien ersetzt. Die verwendeten Materialien sind besonders robust und wurden vorab auf Langlebigkeit geprüft. Einzelne Bereiche, die besonders beansprucht werden - wie beispielsweise der Kniebereich einer Kinderjeans, die Gürtelschlaufen einer Hose oder Schulter und Kragen eines Blazers - sind extra verstärkt.Dritte Circular Collection im Frühjahr 2024Auch im kommenden Frühjahr wird bonprix seine Initiative für kreislauffähige Mode weiter vorantreiben: Die bereits geplante dritte Circular Collection soll eine noch größere Anzahl an Styles bieten und erstmals auch nachhaltigere Materialien wie Viskose und Lyocell enthalten.Für Carolin Klar, Geschäftsführerin und zuständig für die Bereiche Einkauf, Beschaffung und Corporate Responsibility bei bonprix, liegt die Zukunft einer nachhaltigeren Textilindustrie in der Kreislauffähigkeit: "Dank der repräsentativen Online-Befragung für unseren diesjährigen bonprix Fashion Report (https://www.bonprix.de/corporate/presse/fashion-report/) wissen wir, dass fast die Hälfte der Frauen in Deutschland etwas mit dem Begriff 'kreislaufähige Mode' anfangen kann, aber nur sehr wenige solche Kleidung auch schon bewusst kaufen und tragen. Zugleich finden drei Viertel Nachhaltigkeit in Bezug auf Mode kompliziert. Deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren Kund*innen schöne, zeitgemäße und immer nachhaltigere Mode anzubieten und dies auch klar zu kommunizieren. Es braucht eine gute Aufklärung über die Wichtigkeit und Vorteile von nachhaltiger und kreislauffähiger Mode, hier setzen wir unter anderem mit unserem Circular Collection Label an."* Design unter Verwendung von Materialien, die eine verbesserte ökologische und/oder soziale Nachhaltigkeit aufweisen und die Gesundheit von Menschen und Ökosystemen berücksichtigen.** Bei ökologischer Baumwolle im Umstellungsprozess handelt es sich um solche, die bereits nach Bio-Standards angebaut wird, aber noch nicht zertifiziert ist. Der Umstellungsprozess umfasst bis zu drei Jahre, da Böden diese Zeit brauchen, um sich von zuvor verwendeten Chemikalien zu regenerieren. Die Verwendung von Baumwolle in Umstellung unterstützt die Landwirte und fördert die Etablierung von Bio-Baumwolle. Siehe auch: https://global-standard.org/de/der-standard/schluesselkriterien/bio-fasernDiese Pressemitteilung finden Sie auch hier (https://www.bonprix.de/corporate/presse/meldung/fokus-kreislauffaehigkeit-bonprix-launcht-2-circular-collection-mit-herbstlicher-mode/).Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreiches Mode- und E-Commerce-Unternehmen. 1986 als Katalog-Versandhändler in Hamburg gegründet, beschäftigt bonprix heute etwa 2.900 Mitarbeitende weltweit. Mehr als 16 Millionen aktive Kund*innen in über 25 Ländern shoppen vor allem in den bonprix Webshops und Apps Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie Home- und Living-Produkte. Als vertikale Fashion Brand vertreibt bonprix ausschließliche eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.Im Geschäftsjahr 2022/2023 (28. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (28. Februar 2023) erwirtschaftete die bonprix Gruppe einen Umsatz von 1,76 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Otto Group. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den größten Onlineshops und ist auf Platz 3 der Onlineshops mit dem Hauptproduktsegment Mode.**Quelle: Ranking umsatzstärkste Onlineshops "E-Commerce-Markt Deutschland 2022" von EHI Retail Institute/ecommerceDB