DJ TABELLE/Preisdruck in Bundesländern sinkt im September

(NEU: Bayern, Hessen, Brandenburg)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck hat in einer Reihe von Bundesländern im September aufgrund von Basiseffekten deutlich nachgelassen. So fiel zum Beispiel die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 4,2 (August: 5,9) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Das ist der niedrigste Preisanstieg seit September 2021. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in NRW um 0,2 Prozent. Die Jahresteuerung unter Ausschluss der Preisentwicklung bei Nahrungsmittel und Energie - auch als Kerninflation bezeichnet - betrug im September 4,4 Prozent.

Die Inflationsrate war in den Monaten von Juni bis August durch einen sogenannten Basiseffekt erhöht: In Folge des im Vorjahr befristet eingeführten 9-Euro-Tickets gab es einen überdurchschnittlich hohen Preisanstieg bei der kombinierten Personenbeförderung. Im September schwächte sich die Inflationsrate wieder ab, da die Vorjahresveränderung wieder entsprechend geringer ausfiel.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 (Vormonat: 0,3) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 4,7 (6,1) Prozent sinken.

=== September August +++ veröffentlicht Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm +0,5% gg Vm +4,2% gg Vj +5,9% gg Vj Bayern +0,3% gg Vm +0,3% gg Vm +4,1% gg Vj +5,9% gg Vj Brandenburg +0,3% gg Vm +0,7% gg Vm +5,6% gg Vj +7,1% gg Vj Hessen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm +4,7% gg Vj +6,0% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,3% gg Vm xx,x% gg Vj +7,0% gg Vj Sachsen xx,x% gg Vm +0,3% gg Vm xx,x% gg Vj +6,8% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,4% gg Vm* +0,3% gg Vm (14.00 Uhr) +4,7% gg Vj* +6,1% gg Vj *Prognose ===

September 28, 2023

