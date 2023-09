Schott Pharma an der Börse - jetzt mit Hebelprodukten teilhaben

Werbung







Die Aktien des Unternehmen Schott Pharma, welches auf die Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten und Arzneimitteln spezialisiert ist, sind seit heute an der Börse handelbar. Ebenso haben Sie nun die Möglichkeit, Zertifikate der HSBC auf Schott Pharma zu handeln.



Es ist der größte deutsche Börsengang des Jahres, welcher sich heute Morgen auf dem Frankfurter Börsenparkett vollzog. Die Preisspanne der Aktie wurde vorerst auf 24,5 bis 28,5 Euro festgesetzt, der endgültige Ausgabepreis betrug 27 Euro. Das Unternehmen wird somit mit rund vier Milliarden Euro bewertet. Eine mangelnde Nachfrage der Aktien lag nicht vor, das Orderbuch war wohl mehrfach überzeichnet. Insgesamt werden nahezu 34,6 Millionen Aktien angeboten, was einem Platzierungsvolumen von knapp einer Milliarde Euro und einem Streubesitz von leicht unter 25% entspricht. Die restlichen Anteile verbleiben bei der Muttergesellschaft. Kurz nach Handelsstart notierte die Aktie bei 30 Euro und somit über Ausgabepreis.



Schott Pharma ist ein führendes Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie und hat sich einen Namen für seine hochwertigen Produkte und innovativen Lösungen gemacht. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Verpackungen spezialisiert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie die kommenden Monate entwickeln wird.









Daily Trading: Immer auf dem neusten Stand



Haben Sie Interesse an aktuellen charttechnischen Analysen zum DAX® und verschiedenen Einzelaktien, dann können wir Ihnen den kostenlosen Daily-Trading-Newsletter ans Herz legen. Darin nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC, täglich verschiedene Basiswerte aus charttechnischer Sicht unter die Lupe und weist Sie auf aktuelle Orientierungspunkte für Ihre Investmentstrategie hin. In der heutigen Ausgabe: "TOPFORMATION BELASTET", untersucht Jörg Scherer ein mögliches Bewegungspotenzial des Dax®. Für den Newsletter können Sie sich gerne unter folgendem Link kostenlos anmelden. Hören Sie zudem gerne in unseren neuen Podcast zum Daily Trading rein - verfügbar auf allen gängigen Podcast Plattformen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC