Köln (ots) -Mit Technologie- und Datenintelligenz zu hyperrelevanten Anzeigen - dafür sorgen die Datenpower der REWE Group und die neuartige Händlerlösung der Ad Alliance. REWE setzt für ihre Angebotskommunikation künftig verstärkt auf nachhaltigere digitale Medien und kooperiert für einen groß angelegten Pilottest mit Ad Alliance. Im Zusammenspiel mit smartclip wurde eine technische Lösung geschaffen, die eine deutschlandweite dynamische Angebotskommunikation auf dem Big Screen überhaupt erst ermöglicht.Herzstück ist ein Switch In XXL DCA aus der neuen Produktlinie der Dynamic Creative Ad (DCA). Mithilfe der neuen Werbeform werden die wöchentlich wechselnden Angebotssortimente lokalisiert auf den großen TV-Bildschirm geschickt. Über 2.000 Händlerbudgets, -targetings und -motive gilt es dabei auszusteuern und mit standortspezifischen Angeboten anzureichern. Insbesondere für die Dynamisierung der händlerspezifischen Produktdaten sind die Kundendaten essenziell und werden von REWE mittels einer eigens entwickelten KI übermittelt. Darauf basierend wird der Switch In XXL DCA dynamisch mit relevanten Angeboten inklusive Pricing angereichert und das Angebot des nächstgelegenen REWE-Marktes in TV-Premium-Umfeldern ausgespielt. Alle Prozesse werden dabei von der Händlerlösung der Ad Alliance automatisiert gesteuert. REWE testet bereits seit Juli 2023 und ist mit seinen Angeboten on Air. Die Innovation wurde beim Best Retail Cases Award eingereicht und in der Kategorie Retail Marketing & Service ausgezeichnet.Dr. Jan Flemming, REWE Group Media Director: "Um unsere Kund:innen bestmöglich mit relevanten Angeboten zu erreichen, entwickeln wir unsere Media-Maßnahmen konsequent mit innovativen Lösungen weiter. Die Händlerlösung der Ad Alliance ermöglicht es uns, unsere Angebote gezielt auf den Big Screen zu bringen. Dank unserer eigenen Daten, fortschrittlicher Technologie und engagierter Expert:innen können wir nun lokale Angebote individuell auf den TV-Geräten ausspielen. Damit haben wir einen erfolgreichen Sprung in die Angebotskommunikation der Zukunft gemacht."Joel Koch, Geschäftsführer OMD: "Wir haben uns seit langem auf die Fahne geschrieben, die Grenzen der Mediengattungen, die wir nutzen, zu verschieben. Die umgesetzte Lösung für die Kaufleute ist eine sehr attraktive Lösung mit vielversprechenden Potenzialen für Unternehmen und Branchen. Hier werden hohe TV-Reichweiten und die Möglichkeit zur zielgruppengenauen Ausspielung von Angeboten kombiniert. Addiert man den gestalterischen Spielraum für eine standortbezogene Kundenansprache und die mögliche Einbindung spezifischer Produkt- und Datafeeds hinzu, die Richtung, in die das Händlermarketing sich zu entwickeln hat."Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Die Möglichkeiten der differenzierten Ansprache via ATV ist gelernt. Mit der Händlerlösung gehen wir in Sachen Individualisierung noch eine Ebene tiefer, weil wir hier durch die dynamische Anzeigenoptimierung das Werbemittel selbst individualisieren. Das Creative speist sich aus dem Datenfeed des Kunden, so dass trotz großer Produktvielfalt Geschwindigkeit, Flexibilität und Relevanz sichergestellt sind - und das bei Einfachheit, Effizienz und maximaler Skalierbarkeit."Die TechnikDie Händlerlösung erfolgt über verschiedene Module und Schnittstellen, die die händlerspezifische Ausspielung und intelligente Anreicherung der Dynamic Creative Ads steuert. Über eine Anbindung an den REWE-Produkt-Datenfeed werden wöchentlich für jede Filiale eine Vielzahl an Produkten eingespeist und für die Dynamisierung im ATV aufbereitet. Diese Produkte werden je nach ihrer Relevanz - beispielsweise in Saisonalität und Verfügbarkeit - ausgewählt und für das Basiswerbemittel gerendert. Im zweiten Schritt werden die bis zu 100.000 Produkte inhaltlich überprüft und je nach Produkteigenschaft in Kategorien unterteilt, die bei der zeitlichen Ausspielung berücksichtigt werden.Anhand der vorab festgelegten Markt-PLZ-Gebiete sowie deren Laufzeit und Budget wird für jeden Zuschauenden ein lokales Werbemittel zusammengestellt, das das Angebot der nächsten REWE-Filiale enthält. Je nach Standort wird ein anderes Werbemittel mit dem jeweils nächsten relevanten Angebot in der Nähe angereichert. Dank der engen Verzahnung der Systeme können kurzfristige Änderungen des Creatives, der Angebots-, Preis- oder Händlerinformationen ohne großen Mehraufwand schnell umgesetzt werden.Die Händlerlösung der Ad Alliance ist eine Zusammenarbeit mit ATV-Spezialist smartclip, Technologieanbieter Flashtalking und der digitalen Kreativagentur Cynapsis. Werbekunden profitieren von der Tatsache, dass nur eine einzige Buchung notwendig ist, was eine erhebliche Kostenersparnis und eine effiziente Umsetzung der Kampagne ermöglicht.Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. 