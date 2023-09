Münster (ots) -Es ist noch kleiner, noch smarter sowie perfekt vernetzt: Mit ReSound NexiaTM präsentiert Hersteller GN Hearing ein neuartiges Hörsystem und zugleich den Einstieg in die Zukunft vernetzten Hörens. Die neueste Lösung des Innovationstreibers GN verhilft Menschen mit leichtem bis hochgradigem Hörverlust nicht nur zu bestem Hören in lauter Umgebung1 sowie zu exzellentem Klangerleben. ReSound Nexia verfügt auch über den neuen Standard Bluetooth® LE Audio und AuracastTM; es ist somit bestens gerüstet für zukünftige Möglichkeiten von Streaming und Kommunikation an öffentlichen Orten wie Kino, Bahnhof oder Restaurant. Highlight der neuen Hörsystem-Familie ist mit ReSound Nexia microRIC das bislang kleinste und komfortabelste Akku-RIC-System der GN Hearing. Darüber hinaus steht ReSound Nexia ab November auch in zwei Batterie-RIC-Bauformen bereit, beim microRIC System kann ein Funk-CROS-Sender genutzt werden.Fragt man Hörsystemträger, wann sie mit ihrer Technik an Grenzen stoßen, so nennen sie vor allem drei Dinge: unzureichenden Tragekomfort, eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit sowie Schwierigkeiten beim Verstehen in lauten Räumen.2 Für viele Nutzer haben diese Probleme weitreichende Folgen: Jeder Dritte von ihnen vermeidet bestimmte soziale Situationen, weil er sich lauten Umgebungen nicht gewachsen fühlt; statt auszugehen, bleibt man lieber zu Hause.3 - "Genau vor diesem Hintergrund haben wir ReSound Nexia entwickelt", so Hans-Christian Drechsler, Leiter Produktmarketing der GN Hearing GmbH. "Das kleine System ist leicht zu bedienen und überaus komfortabel. Es verhilft zu außergewöhnlichem Sprachverstehen im Störgeräusch4 und setzt zugleich Maßstäbe für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen5."Die einzigartige Verbindung aus binauralem 4-Mikrofon-Beamformer und omnidirektionalem Hören sichert den Nutzern einen besseren Zugang zu Sprache aus allen Richtungen. In jeder Situation profitiert man automatisch vom bestmöglichen Hören, kann somit sicherer und selbstbewusster mit anderen interagieren. Bei Vergleichstests wurde ReSound Nexia klar als die beste Lösung für das Hören im Störgeräusch bewertet.1Das neue System ist in vier Leistungsklassen sowie in acht Gehäusefarben erhältlich. Es sitzt bequem hinterm Ohr; Ergonomie und Mechanik sorgen für optimale Leistungen der Mikrofone sowie für besten Tragekomfort. Das microRIC-System ist um 25 Prozent kleiner als das Standard-RIC.6 Das miniaturisierte Design geht jedoch mit keinerlei Abstrichen in Funktionalität und Energieverbrauch einher. Nach nur drei Stunden Ladezeit reicht der Akku zuverlässig über den Tag. Je nach Nutzerverhalten hält eine Ladung bis zu 30 Stunden. - "Darüber hinaus gibt es zusätzliche Vorteile", so Hans-Christian Drechsler. "ReSound Nexia microRIC verfügt über Beschleunigungssensoren; Anrufe können bequem mit zweifachem Tippen ans Ohr angenommen werden. Neue Möglichkeiten für Menschen mit einseitiger Taubheit bietet das drahtlose CROS/BiCROS-System."Neuartige Nutzervorteile durch Bluetooth® LE Audio und AuracastTMVöllig neue Vorteile beim vernetzten Hören eröffnet ReSound Nexia durch Bluetooth® LE Audio. Mit dem zukünftigen Standard für Konnektivität ist es schon sehr bald möglich, den Sound aus kompatiblen Smartphones und Smart-TVs direkt zu empfangen - und das mit höherer Klangqualität bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Auch das gleichzeitige Streaming mehrerer Audiokanäle und Hands-Free-Anrufe sind dann möglich."Hinzu kommen die enormen Vorteile von AuracastTM Broadcast Audio", ergänzt Hans-Christian Drechsler. "Ansagen in Bahnhof oder Flughafen, der Sound von Kino, Theater, Konzerten - in Zukunft kann alles direkt empfangen werden. Ebenso kann man Audiosignale nach Belieben streamen, sie etwa mit Familie und Freunden teilen. Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum werden ganz neue Möglichkeiten entstehen, von denen insbesondere Menschen mit Hörminderung aber auch alle anderen profitieren."Neuer TV-Streamer+ und Firmware-Update für ReSound OMNIA in 2024Nutzbar sind die neuen Möglichkeiten bereits in absehbarer Zeit: Mit ReSound Nexia stellt die GN Hearing den neuen TV-Streamer+ vor, der Auracast unterstützt. Von TV-Systemen werden klarste Streamingsignale in der gewünschten Lautstärke direkt in die kompatiblen Hörsysteme übertragen - ebenso in kompatible Kopfhörer oder Hörimplantat-Systeme. In diesem Zusammenhang weist die GN Hearing darauf hin, dass ReSound OMNIA im Laufe des nächsten Jahres ein Firmware-Update erhalten wird; die Hörsysteme verfügen danach ebenfalls über die Auracast-Funktionalität."Mit ReSound Nexia laden wir den Hörakustik-Fachhandel ein, ab sofort mit uns gemeinsam in die Zukunft des vernetzten Hörens zu starten", so Christian Lücke, Geschäftsführer DACH der GN Hearing GmbH. "Ob dezentes Design und ausgezeichneter Tragekomfort, Bestnoten in der Klangqualität oder erstklassiges Hören im Störgeräusch - unser neues System setzt in vielerlei Hinsicht Maßstäbe. Mit ReSound Nexia können hörgeschädigte Menschen auch in lauten, lebendigen Umgebungen wieder sicher und selbstbewusst auftreten. Hinzu kommen die großartigen Möglichkeiten von Bluetooth LE Audio und Auracast, die in völlig neuer Qualität Teilhabe an der modernen Kommunikationswelt ermöglichen."In Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Hörsysteme ReSound Nexia ab sofort vorbestellt werden.1 Im Vergleich zur alten Technologie. NPS-Bewertung der Endnutzer, Daten in den Akten2 MarkeTrak 22 (2022)3 Internationale Umfrage von GN Hearing (n=14.000) (2023), weitere Informationen auf Anfrage erhältlich4 Jespersen & Groth (2022)5 Groth et al (2023)6 Technische Daten in den AktenWeitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Pressekontakt:PR-Büro Martin SchaarschmidtTel.: (030) 65 01 77 60eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deBlog: www.die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/5613885