FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1090 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1290 (1310) P - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 3360 (3400) P - BARCLAYS REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1300 PENCE - BERENBERG CUTS ALLIANCE PHARMA PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 1025 (1140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 475 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MACFARLANE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 145 PENCE - CITIGROUP CUTS ASOS PRICE TARGET TO 570 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CRODA PRICE TARGET TO 5200 (5600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1450 (1680) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1004 (986) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 740 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 620 (665) PENCE - 'BUY'



