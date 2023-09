Die europäische Basis reagiert auf das schnelle regionale Wachstum

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), ein führendes globales Brokerage-Unternehmen, gab heute die Konsolidierung seiner europäischen Brokerage-Aktivitäten bekannt. Interactive Brokers Central Europe ("IBCE") mit Sitz in Budapest, Ungarn, fusioniert seinen Kundenstamm und seine Aktivitäten mit denen von Interactive Brokers Ireland ("IBIE").

Die Gruppe erwartet, dass die Zusammenlegung ihrer europäischen Aktivitäten zu messbaren Effizienzsteigerungen führen wird, wobei die wichtigsten Fachkräfte und der regionale Kundenfokus erhalten bleiben. Die von der irischen Zentralbank regulierte IB Ireland mit Sitz in Dublin, soll das fusionierte Unternehmen leiten, während die IBCE weiterhin ihr Know-how für Kunden auf dem gesamten Kontinent, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, zur Verfügung stellt. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit nach dem Brexit haben diese beiden Unternehmen ein erhebliches Kundenwachstum erzielt und gefördert, während die Interactive Brokers Group ihre Präsenz in ganz Europa ausbaut.

"Diese Entscheidung steht im Einklang mit der kontinuierlichen Fokussierung der Gruppe auf operative Effizienz durch Automatisierung. Sie stellt sicher, dass wir erstklassige Anlagedienstleistungen zu Preisen anbieten können, die typischerweise nur Branchenprofis zur Verfügung stehen, und ermöglicht es uns, branchenführende Gewinnmargen zu erzielen", sagte Milan Galik, CEO von Interactive Brokers.

Die globalen Niederlassungen von Interactive Brokers in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Nord- und Südamerika bieten umfassende Anlagedienstleistungen für mehr als zwei Millionen Kundenkonten mit einem Vermögen von 377 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. August 2023) in mehr als 220 Ländern und Territorien.

Die Interactive Brokers Group wurde vor über 45 Jahren gegründet und hat sich mit einem Eigenkapital von über 12 Milliarden Dollar und einem Marktkapital von 30 Milliarden Dollar zu einem der führenden Wertpapierunternehmen der Welt entwickelt.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartig ausgefeilten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Zum sechsten Mal in Folge hat Barron's Interactive Brokers mit 5 von 5 Sternen in seinem Best Online Brokers Review vom 9. Juni 2023 auf Platz 1 gesetzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230927002093/de/

Contacts:

Interactive Brokers Group, Inc.

Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com