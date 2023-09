Mannheim (ots) -Mit ihrem neuen Karrieremodell vereinbart die INTER Versicherungsgruppe die Rundum-Beratung von Kunden mit den Ansprüchen von Vertriebspartnern. Das neue Prinzip: Die INTER hilft Einsteigern von der Gründung ihrer Agentur über den Aufbau und eine denkbare Expansion bis hin zum wohlverdienten Ruhestand. Vergütet werden dabei nicht nur die Abschlüsse, sondern auch die Bestandspflege."Vertriebsleute lieben die Freiheit, ihre Entscheidungen selbst zu treffen und ihren Erfolg selbst verantworten zu dürfen. Was wir unseren Vertriebspartnern nun bieten, ist darüber hinaus noch Sicherheit - ohne den Verzicht auf Freiheit", sagt INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Der Grundgedanke des Karrieremodells ist die DIN-zertifizierte Beratung, die die INTER ihren Kunden anbietet - ganzheitlich, also mit einem realistischen 360-Grad-Blick auf alle nötigen Absicherungen. Ein spannendes Beispiel dafür ist das rundum durchdachte Praxisschutzkonzept für niedergelassene Ärzte - neben Zahnärzten, Krankenhausärzten und Handwerkern traditionell eine der wichtigsten Zielgruppen der INTER.Abschluss, Beratung, Nachhaltigkeit werden belohnt"Wir verstehen uns schon lange nicht mehr als Produktverkäufer. Stattdessen geht es uns um die ganzheitliche Beratung unserer Kunden", betont Eberhard Thielges, Bereichsleiter Ausschließlichkeit bei der INTER. "Und das ist nötig, denn die jüngsten Krisen haben das Versicherungsgeschäft nicht einfacher gemacht. Mehr als je zuvor müssen Versicherte im Blick haben, ob sie klug abgesichert sind. Mit einem isolierten Blick auf das Abschlusshonorar lässt sich diese Komplexität nicht mehr bedienen", ergänzt Michael Schillinger.Gerade weil sich in Beratungen immer wieder Anpassungsbedarf ergibt, wird die Bestandspflege immer wichtiger und soll daher auch entlohnt werden. Ab sofort erhalten Vertriebspartner einen monatlichen fixen Zuschuss und darüber hinaus variable Vergütungen für Abschlüsse und Bestandspflege.Wie hoch die Zuschüsse sind, entscheidet die Vertriebsleistung. Vorgesehen sind fünf Karrierestufen: vom Kundenberater über den Experten, den Agenturleiter und den Leiter der Serviceagentur bis hin zum Leiter einer Regionalagentur. Welche Karrierestufe erreicht wird, entscheidet nur der persönliche Einsatz.Weitere Informationen unter https://www.inter.de/ueber-uns/karriere-im-vertriebPressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5613909