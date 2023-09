Hamburg (ots) -Termine: ab Mittwoch, 4. Oktober, in der ARD Mediathek; ab 4. November im NDR FernsehenIn der ersten Staffel von "Wahre Helden - Einsatz fürs THW" begleitete ein NDR Team Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks bei ihrem Erdbeben-Einsatz in der Türkei. Jetzt gibt es fünf neue Folgen der Doku-Reihe: Dabei stehen Einsätze der Helferinnen und Helfer im Inland sowie in Slowenien im Mittelpunkt. Die neue Staffel von "Wahre Helden - Einsatz fürs THW" ist ab Mittwoch, 4. Oktober, in der ARD Mediathek zu sehen. Das NDR Fernsehen zeigt sie ab Sonnabend, 4. November.Das Technische Hilfswerk (THW) - das ist ehrenamtlicher Katastrophenschutz. Menschen von nebenan stützen einsturzgefährdete Häuser, stellen die Löschwasserversorgung bei Waldbränden sicher, kämpfen gegen Ölverschmutzung auf Gewässern, bilden Hunde aus, die Verschüttete nach Erdbeben orten, oder errichten Brücken über Flüsse.Für die fünf neuen Folgen begleiteten NDR Teams u. a. den THW-Einsatz im Sommer in Slowenien. Sintflutartige Regenfälle setzten riesige Teile des Landes unter Wasser. Rund 50 ehrenamtliche Kräfte, allesamt Spezialisten für Brückenbau und schwere Bergung des THW, machten sich auf ins Krisengebiet, um eine Behelfsbrücke in Prevalje zu errichten.Auch in Deutschland hatten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte viele Katastrophen zu meistern. So stand im Sommer 2022 das Waldgebiet am Hang des Brockens in Flammen. THWler sollten den Löschwasser-Transport zur Brandstelle im Harz sicherstellen und sich mit großen Tankfahrzeugen die schmalen Straßen den Hang hinauf schlängeln.Entlang der Ahr ist das THW noch immer im Einsatz. Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 sind die Aufräumarbeiten auch jetzt noch nicht beendet. Das THW baut weiterhin Behelfsbrücken über den Fluss, damit die Anwohnerinnen und Anwohner die zerstörten Wege über das Wasser endlich wieder nutzen können.Im vergangenen Winter waren hingegen ganz andere Fachgruppen gefragt. Im Harz drohten morsche Bäume auf eine Bundesstraße zu stürzen. Ihre Lage am Hang war gefährlich, die Vibrationen einer Kettensäge hätten große Äste abbrechen lassen können. Das THW wurde alarmiert - und sprengte 46 Bäume. Und: Im Dezember 2022 breitete sich ein großer Ölteppich auf dem Nord-Ostsee-Kanal aus. Die wichtige Wasserstraße wurde gesperrt. Die THWler der Fachgruppe Ölschaden mussten den Ölteppich so schnell wie möglich abtragen. Doch der Einsatz war gefährlich, es herrschte Explosionsgefahr.Beim THW sind mehr als 85.000 Freiwillige in 668 Ortsverbänden strategisch über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Um auf alle Einsatzoptionen bestmöglich vorbereitet zu sein, bündelt das THW Personal und Spezialtechnik in verschiedenen Fachgruppen."Wahre Helden - Einsatz fürs THW" wird produziert von Kinescope Film im Auftrag des NDR, gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.Die genauen Sendetermine im NDR Fernsehen:Sonnabends, 4.11., 17.00 Uhr; 11.11., 16.30 Uhr und 17.00 Uhr; 18. November, 16.30 Uhr und 17.00 Uhr.Die fünf Auftaktfolgen der Doku-Reihe sind weiterhin in der ARD Mediathek zu sehen unter https://ots.de/0ZcfiuDie neuen Folgen stehen demnächst im Vorführraum des NDR Presseportals.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5613919