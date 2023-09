Berlin (ots) -Nach der Sozialwahl 2023 kommt die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund am 5. Oktober 2023 in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Das Selbstverwaltungsgremium tagt ab 11:00 Uhr imHotel Estrel BerlinRaum Estrel Saal A/BSonnenallee 22512057 Berlin.Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per Live-Stream übertragen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich willkommen.Gundula Roßbach, Vorsitzende des Wahlausschusses und Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, wird die Sitzung eröffnen. Im Anschluss werden unter anderem die Vorsitzenden der Bundesvertreterversammlung sowie die Mitglieder und Vorsitzenden des Bundesvorstandes gewählt.Die Bundesvertreterversammlung ist eines der höchsten Selbstverwaltungsgremien der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie besteht aus 60 Mitgliedern aller 16 Rentenversicherungsträger - den bei der Sozialwahl gewählten und ehrenamtlich tätigen Versicherten- und Arbeitgebervertretern. Funktion der Bundesvertreterversammlung ist es vor allem, gemeinsame Aufgaben aller Rentenversicherungsträger wahrzunehmen und die Interessen der Rentenversicherung gegenüber der Politik zu vertreten.Pressekontakt:Stefan BraatzTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5613918