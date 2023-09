Berlin (ots) -- Diesen September verkündet Hopewind, ab 2024 auch Wechselrichter für den privaten Gebrauch sowie dazugehörige Serviceleistungen in Deutschland anzubieten.- Der globale Greentech-Vorreiter Hopewind hat im Mai 2023 seinen Markteintritt in Deutschland bekannt gegeben.- Hopewind hat hierzulande zunächst hochleistungsfähige Wechselrichter für die gewerbliche und industrielle Anwendung (C&I) sowie umfassende Energielösungen für Gewerbetreibende angeboten.Nach einem erfolgreichen Markteintritt im Mai dieses Jahres kündigt Hopewind an, sein Angebot in Deutschland um Wechselrichter für den privaten Gebrauch sowie dazugehörige Serviceleistungen zu erweitern und diese ab 2024 zu vertreiben. Bisher konzentrierte sich der Greentech-Pionier im Wind- und Solarenergiesektor auf den Verkauf von hochleistungsfähigen Wechselrichtern für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I) sowie umfassenden Energielösungen für Gewerbetreibende. Das börsennotierte Unternehmen fokussiert sich auf den Photovoltaik-Sektor in Deutschland und präsentiert seine innovativen, zertifizierten Wechselrichter.Private Anwender sollen es leicht habenDas Unternehmen aus Shenzhen, dem chinesischen Silicon Valley, möchte den PV-Boom in Deutschland nun auch mit seinen Wechselrichtern für Privathaushalte unterstützen. Hopewinds Wohnanlagen-PV-Lösung zeichnet sich durch ihr innovatives Design aus: Dank ihres geringen Gewichts von maximal 16 Kilogramm und ihrer kompakten Bauweise ist sogar eine einfache Installation durch Privatpersonen möglich. Ein weiteres Merkmal ist das lüfterlose Design des Wechselrichters, das nicht nur für einen geräuscharmen Betrieb sorgt, sondern auch die Wartungsanforderungen minimiert.Die Wechselrichter sind für die neuesten 210-Millimeter-Solarmodule optimiert und bieten Flexibilität in Bezug auf die Größe und Anordnung der Solarmodule.Die Anlage verfügt über Sicherheitsfunktionen wie einen eingebauten Überspannungsableiter und einen RCD, die vor plötzlichen Spannungsspitzen und potenziellen elektrischen Schlägen schützen.Über die Hopecloud-App können umfassende Überwachungsfunktionen gesteuert werden, wodurch sowohl die Wartungs- als auch die Instandhaltungskosten reduziert werden. Die Inbetriebnahme der Hopewind-Anlage ist dank des Plug-and-Play-Designs unkompliziert und zeitsparend. Intelligente LED-Anzeigen und die Möglichkeit, das System über eine mobile App zu überwachen, erhöhen ebenso die Benutzerfreundlichkeit.Strategische Expansion in den Privatsektor"Mit der Portfolio-Erweiterung um private Lösungen möchte Hopewind seine Präsenz auf dem deutschen Markt verstärken und den PV-Boom in Deutschland vorantreiben", so Jeremy Powell, Head of Europe & Turkey von Hopewind. "Die intuitive Nutzung der Hopewind-Wechselrichter über die Cloud-App wird die Integration erleichtern und Kundenzufriedenheit priorisieren."Im November stellt Hopewind seine Lösungen für private Haushalte (Hybrid-Wechselrichter-Serie HYNV5~12kW) wieder in Europa aus, auf der Solarsolutions in Düsseldorf.Über Hopewind2007 gegründet, ist Hopewind (https://de.hopewind.com/) heute ein weltweit führender Anbieter grüner Energielösungen. Das börsennotierte Unternehmen (Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., Stock Code: 603063) ist global spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung sowie den Vertrieb und den Service zu erneuerbaren und elektrischen Lösungen. Hauptprodukte des Greentech-Unternehmens sind Windkraftanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter, Batterie-Energiespeichersysteme, Static Var Generator (SVG) und Industrieantriebe. Als eine der Top-10-Marken für PV-Wechselrichter in China konzentriert sich Hopewind auch in Europa auf Wechselrichter für PV-Anlagen. In Deutschland bietet Hopewind hauptsächlich Wechselrichter für die gewerbliche und industrielle Anwendung (C&I) an und fokussiert sich auf Rund-um-Service für eine vollständig digitalisierte, smarte PV-Lösung.Pressekontakt:Hellen HohoffPIABO PRTel.: +49 (0)172 4179441hopewind@piabo.netOriginal-Content von: Hopewind, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170020/5613972