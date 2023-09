Leipzig (ots) -Boris Lochthofen, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, wird sich nach acht erfolgreichen Jahren beim MDR einer neuen Herausforderung als Unternehmer im Medienbereich stellen. Der einvernehmliche Abschied erfolgt zum Jahresende.Boris Lochthofen, Landesfunkhausdirektor MDR Thüringen"Ich werde den MDR zum Jahreswechsel mit großer Wertschätzung und in tiefer Dankbarkeit für die Zeit verlassen, in der ich für dieses erfolgreiche Haus Verantwortung tragen und mit einem tollen Team im Landesfunkhaus Thüringen, im Direktorium des MDR und bei der MDR Media GmbH zusammenarbeiten durfte. Mein ganz besonderer Dank gilt der Intendantin Karola Wille, die mir ermöglicht hat, im Team des MDR mitzuarbeiten und spannende Führungsaufgaben wahrzunehmen. Ich werde dem MDR und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer verbunden bleiben. Meine Entscheidung erfolgt im besten gegenseitigen Einvernehmen."Karola Wille, MDR-Intendantin"Ich bedauere und respektiere Boris Lochthofens Entschluss. Unter seiner Führung hat MDR Thüringen erfolgreiche lineare und non-lineare Angebote entwickelt, dabei großen überregionalen Erfolg der investigativen Rechercheredaktion im Landesfunkhaus Thüringen erzielt, sowie eine starke Präsenz mit Dialogformaten vor Ort in der Region aufgebaut. Ich danke ihm für die gemeinsame Zusammenarbeit in den vergangenen acht Jahren, sein Engagement, seine Leidenschaft und seine Professionalität."Als Sprecher der Geschäftsführung der MDR Media GmbH zeichnet Boris Lochthofen verantwortlich für eine erfolgreiche Führung und Umsetzung der Fusion aus MDR Werbung und Drefa-Holding zur MDR Media am Standort Erfurt sowie für die konsequente Konsolidierung des Beteiligungsportfolios der MDR Media zur Sicherung der Ertragsstärke und optimierten Steuerung der privatwirtschaftlichen Beteiligungen des MDR.Boris Lochthofen ist seit 1.2.2016 Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen. Seit dem 1.2.2021 läuft seine zweite Amtszeit (bis 2026).Der MDR wird für die Leitung des Landesfunkhauses Thüringen zügig eine Stellenausschreibung vorbereiten.Pressekontakt:MDR, Michael Naumann, MDR-Unternehmenssprecher, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5614113