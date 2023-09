BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Arbeit dringend benötigter Pflegekräfte mit zusätzlichen Kompetenzen aufwerten. "Das wird den Beruf deutlich attraktiver machen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag beim Deutschen Pflegetag in Berlin. "Wir nutzen das fachliche Potenzial der Pflege in Deutschland viel zu wenig." Sein Ministerium arbeite daher an einem Gesetz, um zu einem deutlich erweiterten Spielraum der Belange zu kommen, die Pflegekräfte abdecken können. Insgesamt müsse man zu einer integrierten Versorgung kommen, der bisher auch Brüche in den jeweiligen Kompetenzen von Ärzten und Pflegekräften entgegenstünden.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, hatte zuvor umfassende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen angemahnt. Dazu gehörten auch mehr Befugnisse für Pflegefachkräfte, um ihren Beruf etwa bei der pflegerischen Diagnostik, Therapie und Betreuung souverän ausüben können. "So schaffen wir Perspektiven, mit denen wir Pflegefachpersonen im Beruf und in Deutschland halten können."

Lauterbach hob außerdem Gesetzespläne hervor, um das Pflegestudium auszubauen. Benötigt würden auch Pflegekräfte aus dem Ausland, allerdings nicht aus Ländern, in denen sie noch dringender benötigt würden als in Deutschland./sam/DP/men